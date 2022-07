Uvidíme agresivnějšího Schumachera? Souboj s Hamiltonem mu pomohl se nebát, věří

Schumacherovi samozřejmě pomohly problémy soupeřů, ale nedá se říct, že by dobrému výsledku nešel naproti. V Rakousku ve sprintu bojoval s Lewisem Hamiltonem. V závodě využil jeho chyby, kdy se jezdec Mercedesu dostal na obrubník (viz video níže) a dostal se před něj. Hamilton mu sice později předjeti vrátil, ale i tak dokázal Schumacher dojet na skvělém šestém místě.

Na otázku, co se naučil ze soubojů s Hamiltonem v Rakousku, Schumacher odpověděl:

„Hlavní věc, kterou jsem se naučil, je, že každý je člověk a každý dělá chyby. Každý je pod tlakem a někdy dojde k tomu, že udělá chybu. Je pro mě důležité to vědět a nebát s kýmkoli bojovat.“

Schumacher má najednou po dvou závodech 12 bodů, což ho katapultovalo na 15. místo – mimo jiné před Cunodu, Čoua nebo Strolla.

V Poháru konstruktérů je pak Haas sedmý před AlphaTauri.

„Ukázali jsme potenciál, který auta mají, a také jsme ukázali potenciál, který mají jezdci,“ řekl Schumacher.

„Víme, co potřebujeme, aby naše auto bylo rychlé. Na začátku roku jsme měli silné auto, samozřejmě někteří nasadili vylepšení. Možná jsme trochu ztratili směr, pokud jde o nastavení, ale pak se to vrátilo k velmi dobrému nastavení a jiní se možná se svým balíčkem trápili. To všechno dotváří výsledek, který jsme (na Red Bull Ringu) viděli.“