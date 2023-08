Uviděl jsem Piastriho a byl to náraz do něj, nebo do zdi, říká Ricciardo

Daniel Ricciardo se po kontrolách a ošetření v nemocnici vrátil do paddocku.

Ricciardo se zranil při nehodě ve druhém tréninku, kdy boural ve třetí klopené zatáčce hned vedle vozu Oscara Piastriho. Při nehodě nestihl pustit volant a poranil si záprstí levé ruky.

„Vzpomínám si, jak jsem vjížděl do třetí zatáčky,“ řekl Ricciardo, kterého cituje Autosport.

„Dostal jsem se do zatáčky a pak jsem uviděl Piastriho, takže to byl buď náraz do něj, nebo do zdi. Když jsem narazil do zdi, neměl jsem dost času sundat ruce z volantu, takže volant vyletěl a trefil mě do ruky.“

Ricciardo vynechá zbytek Velké ceny Nizozemska. Nahradí ho rezervní jezdec Red Bullu a současný jezdec superformule Liam Lawson.

Zatím není jasné, jak dlouho bude Ricciardo mimo hru. Je ale téměř jisté, že ho neuvidíme ani za týden v Monze.

„Samozřejmě bych se rád brzy vrátil, ale chci se také ujistit, že děláme věci správným způsobem, abych se vrátil silný a konkurenceschopný. Přeji týmu, aby se mu dařilo, a mrzí mě opětovná změna plánů. Je to šance pro Liama, aby si to vyzkoušel. Přeji jemu i týmu silný víkend.“

Hlavní závodní inženýr týmu AlphaTauri Jonathan Eddolls k povolání Lawsona na poslední chvíli řekl: „Vše se událo velmi rychle, ale Liam ukázal, že je více než připraven postavit se této výzvě, a celý tým stojí za ním.“