Uveřejnili to bez mého souhlasu. Za Alpine jezdit nebudu, vzkazuje Piastri

Sebastian Vettel se rozhodl skončit ve F1. Místo něj bude u Astonu Martin jezdit Fernando Alonso, který to týmu vůbec neřekl. Podle Otmara Szafnauera se to on i celý Alpine dozvěděli v pondělí z tiskové zprávy.

Očekávalo se, že Alonsovo místo zaujme junior Alpine Oscar Piastri. V posledních hodinách se však objevily informace, podle kterých by mohl jezdit za McLaren a Daniel Ricciardo by pak přešel do Alpine, za který už v minulosti jezdil.

Otmar Szafnauer potvrdil, že nějaké spekulace existují, ale nic konkrétního neví. Podle něj Alpine do Piastriho hodně investoval a existují jisté dohody a závazky. Překvapivě rychle pak večer Alpine uveřejnil informaci, že vedle Estebana Ocona bude příští rok jezdit Oscar Piastri. Tisková zpráva ale byla minimálně podivná. Chyběla totiž reakce Piastriho a také na jeho sociálních sítích byl klid.

Ale to se v průběhu večera změnilo. „Alpine F1 dnes pozdě odpoledne bez mého souhlasu vydal tiskovou zprávu, že za něj budu příští rok jezdit,“ napsal Piastri na sociálních sítích. „Není to pravda. S Alpine jsem pro rok 2023 smlouvu nepodepsal. Příští rok za Alpine jezdit nebudu.“