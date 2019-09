Útok na další vítězství? Soči bude testem pokroku Ferrari, uvědomuje si Binotto

Okruh v Soči má délku 5,8 km a 18. zatáček. Disponuje také rychlými pasážemi, na kterých mohou vozy Ferrari vydělat nějakou tu desetinku na soupeře. Bude patřit Ferrari v Rusku mezi favority?

„Poté, co jsme získali tři vítězství v řadě, se chceme dostat do Ruska, kde uvidíme a zkontrolujeme, jak budou fungovat naše nejnovější aktualizace na dalším a opět zcela odlišným typu tratě,“ řekl Mattia Binotto.

„Soči se vyznačuje dlouhými rovinkami a velmi hladkým povrchem, na kterém opět není tak snadné získat maximum z pneumatik.“

„Okruh vyžaduje také úplně jiné nastavení a konfiguraci aerodynamiky než v Singapuru. Klíčovým faktorem bude mít dobře vyvážené auto.“

Binotto také zmínil faktor počasí. V průběhu víkendu by mohlo v Soči pršet.

Nejsme nejlepší tým, říká Vettel

„S Ferrari jsem už nějakou dobu a myslím, že existuje jen jeden způsob, jak se může Ferrari vrátit – a to když vyhrajeme šampionát. Je to velmi tvrdý úsudek, ale tak to je. Taková je realita,“ řekl Vettel.

„Neustále bojujeme, protože cokoliv, co se letos naučíme, nám příští rok pomůže, takže díly, které jsme přivezli do Singapuru, jsou pozitivní, pokud jde o směr a vývoj pro příští rok.“

„Ale potřebujeme více. Chceme být nejlepším týmem, kterým v současné době nejsme.“

„Poslední závody pro nás byly dobré, takže je to skvělé pro naši sebedůvěru v týmu a pro všechny, ale před námi je ještě hodně práce.“

Foto: Getty Images / Clive Mason