Útočící drony a piráti. Testy WEC odložila námořní krize

Ze zpráv, které přinesly specializované weby, můžeme jen odhadovat, k čemu přesně došlo, nicméně náš odhad událostí má k realitě pravděpodobně velmi blízko. Týmy WEC ze svého evropského zázemí (ve většině případů) poslaly závodní techniku a veškeré boxové zázemí lodní dopravdou s podporou oficiálního přepravce do Kataru. Cesta přes Suez proběhla bez komplikací, ty ale přišly až o stovky kilometrů jižněji.



Cesta Rudým mořem na jih do Indického oceánu totiž musí vést skrz jen třicet kilometrů širokou úžinu Bab al-Mandab mezi africkým Džibutskem a Jemenem na arabském poloostrově. Hned za ní loně vplouvají do Adenského zálivu, který již omývá i somálské břehy. Právě v těchto vodách v současnosti prožívají námořníci horké chvíle, často bohužel doslova. Z Jemenu na ně útočí drony Hútiů, zatímco na jihu jsou v posledních týdnech opět aktivnější somálští piráti.



Loď převážející především speicály GT3 (velká částy hypervozů trávila zimu na Arabském poloostrově po loňské osmihodinovce v Bahrajnu) by před zaplutím do Perského zálivu a konečným zakotvením v Dauhá musela absolvovat právě tuto strastiplnou cestu, kterou ale zjevně nechtěl nikdo riskovat. Raději proto zakotvila na pobřeží Rudého moře v Saúdské Arábii, odkud poté závodní technika putovala do Kataru po souši naložená na kamiony. Tím se ale celý transport výrazně zpomalil a před víkendem přišla oficiální zpráva o odložení testů na pondělí a úterý.



Není to poprvé, co nepříznivá geopolitická situace v regionu ovlivnila dění ve světovém motorsportu. Už v lednu musela být čtyřiadvacetihodinovka v Dubaji ze svého tradičního termínu přesunuta na poslední víkend v měsíci, čímž vznikla přímá termínová kolize s Rolex 24 v Daytoně. Doufejme, že další podobné komplikace už se v průběhu sezony 2024 neobjeví. První závod WEC na 1812 km v Kataru odstartuje tento týden v sobotu krátce po testech i s 19 hypervozy na roštu a živě ho budete moci sledovat na Eurosportu.