Uteče Vettel z Ferrari před Leclercem? Surer má návod, jak to udělat se ctí

Okolo nové smlouvy Sebastiana Vettela se šíří různé protichůdné spekulace. Na jedné straně je prý podpis nové smlouvy blízko, podle jiných Vettel nemusí u Ferrari zůstat a nahradil by ho zřejmě Carlos Sainz (ale mluví se i o Ricciardovi).

Pokud by Vettel odešel, je otázkou, kam by zamířil. Někteří ho vidí u McLarenu, takže by si mohli se Sainzem prohodit místo, ale třeba Marc Surer by ho rád viděl v Mercedesu. Svá nedávná slova zopakoval v rozhovoru pro německý Sport 1.

Když Vettel odcházel z Red Bullu, někteří to interpretovali jako útěk po porážce od Ricciarda. Nedopadlo by to stejně v případě odchodu z Ferrari?

„Pro mě by bylo ideální si představit, řekněme, že by to byl sen, jak se stěhuje do Mercedesu,“ řekl Surer.

„Ve Ferrari pro něj nevidím velkou budoucnost. Přestup by vypadal jako útěk před Charlesem Leclercem, ale pokud by vyhrál titul s Mercedesem, rychle bychom na to zapomněli.“

„Pokud by byl úspěšný, měl by Mercedes z Vettelova závazku prospěch, protože by měli německého mistra světa. Ten poslední, Nico Rosberg, odešel okamžitě po zisku titulu.“

Celá konstrukce má ale jednu vadu na kráse. Je otázkou, zda by chtěl Vettel jezdit vedle Hamiltona, který by byl nepochybně tvrdším oříškem než Leclerc a zda by totéž chtěl Hamilton. Surer si ale myslí, že to bude jinak.

„Myslím, že ne. Mám dojem, že (Hamilton) hodí ručník do ringu a skončí, pokud vyhraje další titul.“

Foto: Getty Images / Charles Coates