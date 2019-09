Úsvit nové éry: Renault vyjel ve Francii s 18palcovými pneumatikami [video]

V sobotu představilo Pirelli 18palcové pneumatiky na voze F2 (viz galerie). V sérii budou už příští rok a jejich testy už nějaký pátek probíhají v soukromí.

Dnes začaly testy také ve formuli 1. Do konce roku proběhnou tři testy. Jako první jezdí Renault na okruhu Paula Ricarda. Za volantem je Sergej Sirotkin.

Je to trochu symbolické. Předchůdcem Renaultu byl tým Lotus, který si 18palcové pneumatiky vyzkoušel během testů před 5 lety. Jednalo se spíše o demonstraci toho, co by mohlo Pirelli nabídnout. Tehdy se neočekávalo, že 18palcové pneumatiky ve F1 uvidíme. Situace se ale změnila a v roce 2021 budou 18palcové pneumatiky součástí velkých změn.

A new era of @F1 begins. @sirotkin_sergey @RenaultF1Team begin the very first lap of #F1testing @PaulRicardTrack with 18-inch #Fit4F1 #Pirelli #PZero #F1 tyres 🇫🇷 pic.twitter.com/3JWh6Aq0wZ