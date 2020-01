Úsvit hypervozů. Na jaké speciály se můžeme těšit v Le Mans?

Reálně můžeme očekávat, že Aston Martin do první sezóny „hypervozů“ nasadí dvě Valkyrie, o které by se mohl starat tým R-Motorsport Floriana Kamelgera. Právě Kamelgerova švýcarská stáj se sídlem v Sankt Gallenu se stará o tovární programy AMR v různých šampionátech pro vozy GT3 a také v DTM, sám Kamelger navíc vyjádřil enormní zájem o projekt Valkyrie.

Příští rok však Aston Martin obnoví své snahy o celkové vítězství v Le Mans přesně deset let po posledním pokusu. Britský tovární tým v sezóně 2020/2021 vstoupí do nové nejvyšší třídy FIA WEC se závodním speciálem Valkyrie, který na rozdíl od Toyoty nebude mít pod kapotou hybridní pohonnou jednotku. Britové budou v boji proti Japoncům sázet na atmosférický dvanáctiválcový motor.

K potvrzení dlouho očekávaného návratu došlo těsně před prosincovou osmihodinovkou v Bahrajnu. K radosti především domácích francouzských fanoušků oznámila automobilka Peugeot na sklonku minulého roku, že v sezóně 2022/2023 vstoupí do světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC s novým závodním speciálem postaveným podle nových pravidel třídy Le Mans Hypercar. Kromě tiskové zprávy Peugeot publikoval také první oficiální skicu chystaného vozu (viz obrázek).

Pro „závod závodů“ na okruhu La Sarthe a světový vytrvalostní šampionát Glickenhaus připravuje nový vůz s označením SCG 007, který by se měl dočkat i silniční verze. Cílem Glickenhausu je stihnout start sezóny 2020/2021 a stanout tak ve startovní listině po boku značek Aston Martin a Toyota, jestli se to však Američanům povede, to je v tuto chvíli stále otázkou.

Tým rumunského zubaře Colina Kollese působí na scéně vytrvalostních závodů již dlouhodobě, v posledních několika sezónách s vlastním prototypem CLM P1/01 třídy LMP 1. Stáj, která ve WEC startuje pod rakouskou licencí, však svůj vůz už nenasadila do aktuální sezóny, a to prý kvůli vývoji vlastního „hypervozu“ pro sezónu 2020/2021. Tým ByKolles dokonce uveřejnil i skicu chystaného závodního speciálu, jinak ale o aktuální situaci u ByKolles nemáme žádné zprávy. Jestli rakouský tým bude pokračovat ve WEC s vlastním vozem v tuto chvíli nelze spolehlivě předpovědět.

Do našeho výčtu musíme zařadit i britskou Ginettu, i když aktuálně „hypervůz“ nechystá. Ginetta aktuálně závodí ve FIA WEC s vlastními prototypy třídy LMP 1 G60-LT-P1. Je možné, že podle pravidel budou moci vozy LMP 1 závodit v jedné kategorii dohromady s „hypervozy“ ještě v příští sezóně, čehož by Ginetta ráda využila k prodloužení životnosti svých vozů.

A kdo dál?

Dobrá otázka, její řešení ale nezáleží čistě na dění ve WEC, potažmo v Le Mans. Celá řada automobilek totiž doufá a lobbuje za sjednocení pravidel pro sportovní prototypy mezi světovým šampionátem WEC a zámořským seriálem IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kde ve vrcholné třídě startují prototypy Daytona Prototype International (zkráceně DPi).

V IMSA začnou od roku 2022 platit nová pravidla, která s největší pravděpodobností umožní využití hybridních pohonných jednotek. Pokud by byla tato nová pravidla uzavřena ve shodě s ACO (promotér WEC a Le Mans), pak by do světa sportovních prototypů mohla nalákat hned několik nových automobilek na možnost startovat s jedním vozem ve dvou šampionátech. Díky tomu by mohly po mnoha letech bojovat stejné vozy o vítězství v Daytoně i v Le Mans.

Vstup do světa prototypů podmínily uzavřením společných pravidel (tedy globální platformy) na příklad značky Lamborghini nebo McLaren, silný zájem dále projevuje Lexus a stranou nestojí ani Ford.

Z IMSA do WEC by navíc mohly proniknout současné značky z DPi, tedy Cadillac (viz obrázek), Mazda nebo Acura.

Foto: JDC-Miller Motorsports