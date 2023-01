Úspěch s Alpine by byl skvělý způsob, jak uctít památku Anthoina Huberta, říká Pierre Gasly

Pilot Alpine Pierre Gasly by byl rád, kdyby úspěchem v novém působišti uctil památku tragicky zesnulého Anthoina Huberta.

Když na okruhu ve Spa v roce 2019, při závodě formule 2, tragicky zemřel nadějný junior Renaultu (dnešní Alpine) Anthoine Hubert, silně to zasáhlo celý padok F1.

Velkou ztrátu utrpěl především Francouz Pierre Gasly, který se svým vrstevníkem a krajanem znal dlouhá léta již od dětství.

Vzhledem k tomu, že od nadcházející sezony bude Gasly hájit barvy francouzského týmu Alpine, vnímá 26letý pilot angažmá v „domácím“ továrním týmu jako příležitost jak vzdát hold svému zesnulému kamarádovi.

„Anthoine byl pilotem týmu Alpine a vím, že byl v jeho akademii velmi oblíbený,“ řekl Gasly v rozhovoru pro Autosport.

„Mezi jezdci jsme věděli, že stáj Alpine by ráda přivedla francouzského jezdce na vrchol, přičemž on byl na cestě do formule 1,“ uvedl pilot týmu Alpine, který příchodem do francouzské organizace dosáhl toho, o co Hubert usiloval.

„Samozřejmě, když jsem přestoupil (z AlphaTauri do Alpine, pozn. red.), rozhodně jsem o tom přemýšlel, stejně jako o rodině. Přišlo mi to jako docela hezký příběh. Vždycky jsem říkal, že jsme s Anthoinem měli společný sen – dostat se do formule 1,“ připomněl Gasly.

„Pokud se mi podaří dosáhnout něčeho, čím bych Anthoina připomněl, bylo by to úžasné,“ dodal rodák z francouzského Rouenu.