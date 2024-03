Úspěch Ferrari si Frédéric Vasseur zaslouží, tvrdí Toto Wolff

Zatímco vloni odjíždělo Ferrari z Melbourne s prázdnou a v Poháru konstruktérů mu náležela až čtvrtá příčka, letos je situace jiná.

Italský tým se po třech velkých cenách drží v pořadí týmů na druhém místě a v Austrálii dokonce oslavil první double pod vedením šéfa Frédérica Vasseura.

Úspěch Ferrari ocenil i boss konkurenčního Mercedesu Toto Wolff, který má s Vasseurem dlouhodobě blízké vztahy.

„Jsem šťastný za Ferrari i za Freda,“ uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

Rakušen zároveň připomněl loňskou nepříjemnost Vasseura, která ho potkala na cestě do Austrálie

„Vloni jsme spolu letěli do Melbourne z Dubaje a v letadle mu vyskočila ploténka. Nemohl pak sedět a ani spát. Musel stát v letadle 13 hodin. No a pak mu v závodě jedno auto nedojelo a druhé skončilo čtvrté (po následné penalizaci byl Sainz bez bodu 12., pozn. red.). Tehdy to vypadalo katastrofálně, byl pod tlakem celé Itálie a nyní má na kontě double,“ prohlásil šéf Mercedesu.

„I když mě naše situace mrzí, Fred si to zaslouží. Stejně tak si to zaslouží Ferrari i Itálie,“ sdílel svůj názor Wolff, který pochválil i Sainze, jenž letos v Melbourne získal vítězství poté, co dva týdny předtím absolvoval operaci slepého střeva.

„Alespoň vidíte, co dokáže nějaká lidská síla, když je to potřeba,“ dodal Wolff.