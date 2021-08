Úroveň politikaření je podle Neweyho největší, co kdy zažil

FIA v průběhu letošní sezóny vydala technické směrnice týkající se ohebnosti zadních křídel, tlaku v pneumatikách a zastávek v boxech, i když ta poslední byla nakonec zmírněna. Předpokládá se, že všechny byly namířeny proti Red Bullu, ale nezdá se, že by tým výrazně zpomalily.

Současně se předpokládá, že minimálně v některých měl prsty Mercedes, který FIA upozornil. Stejné to bylo před časem u pohonné jednotky Ferrari. Motor italského týmu však vloni skutečně ztratil na výkonu.

Adrian Newey je součástí Red Bullu od roku 2006 a ve formuli 1 je od počátku 80. let. Podle něj je úroveň zákulisních machinací větší, než zažil dříve.

„V mnoha ohledech je to kompliment pro tým, že se ocitl pod takovým drobnohledem ostatních,“ řekl Newey v rozhovoru pro web Red Bullu.

„Zažili jsme to už dříve, ale nepamatuji si, že by šlo o takovou úroveň zákulisního politikaření a lobbingu proti našemu vozu.“

„Možná při pohledu zpět, když jsme zkoumali aeroelasticitu v letech 2010 / 2011, tak jsme byli pod neustálým dohledem a přizpůsobovali jsme se každé změně předpisů. Už jsme to zažili v posledních bojích o titul mistra světa s Ferrari, které zahrnovaly i hádky ohledně flexibility karoserie.“

„Nikdy jsem neměl rád, když se to přirovnávalo k válce. Ale je to celkem vhodné přirovnání. Musíte se podívat na každý aspekt, který můžete, abyste zlepšili svou konkurenční pozici.

„Je to povaha F1 a jedna z věcí, které ji dělají tak vzrušující. Četnost a intenzita letošního roku je ale docela výmluvná.“

Při diskusích o zadních ohebných křídlech Newey uvedl, že největší dopad neměly změny na trati ale spíše v oblasti rozpočtu.

„Pokud si vezmete problém s ohebným zadním křídlem, určitě jsme nebyli jediným týmem, který měl tento problém. Ale samozřejmě, když kolem toho Mercedes začal dělat hluk, nedělalo jim starosti, co dělá Alfa. Starali se pouze o to, jestli z toho máme nějakou výhodu, což jsme ve skutečnosti neměli. Změna této části však měla nákladové důsledky, což samozřejmě bolelo.“

„Je to však skvělý důkaz síly našeho týmu, že dokážeme reagovat na změny, a je to skvělý příklad toho, že když je náš tým zahnán do kouta, dokážeme z něj vyjít a být i nadále stejně konkurenceschopní.“