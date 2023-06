Úroveň konkurence v F1 je směšná. Jezdců mi je líto, říká šampion IndyCar Power

Přední jezdec šampionátu IndyCar Will Power se opřel do F1. Podle Australana je úroveň soutěžení v královně motorsportu kvůli rozdílné výkonnosti jednotlivých vozů velmi nízká.

Jak F1, tak zámořský šampionát IndyCar za sebou mají letos již sedm závodních víkendů. Při pohledu do výsledkových listin je jasné, že výčet vítězů v seriálu IndyCar je podstatně pestřejší, než je tomu v případě formule 1.

V F1 jasně dominuje tým Red Bull, jehož jezdci vyhráli všech sedm závodů, v IndyCar se z prvenství radovaly již tři stáje a pětice různých závodníků.

I když je charakter obou seriálů odlišný, vzhledem k tomu, že v F1 si každý tým vyvíjí svůj vůz sám, zatímco v IndyCar dodává všem účastníkům monopost italská Dallara, občas se najde hlas, jenž poměry v královně motorsportu kritizuje.

K porovnání obou šampionátů se nyní odhodlal Will Power, dvojnásobný šampion IndyCar z let 2014 a 2022.

„V IndyCar je to náročné. Startovní pole je úžasné a nejtvrdší na celém světě. Lidé by to měli vědět, především v porovnání s F1,“ nechal se slyšet Power v rozhovoru pro NBC Sports.

„Formule 1 je směšná, co se konkurence týká,“ prohlásil Australan s tím, že nemá na mysli úroveň pilotů.

„Mají úžasné jezdce. A je mi jich líto, že nemohou zažít takové uspokojení jako my při našich závodech. Myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby měla F1 stejný koncept závodů jako IndyCar. Miluji technologickou stránku věci, ale z pohledu fanoušků - nebylo by skvělé, kdyby každý jezdil v Red Bullu? Nyní prostě víte, že pokaždé vyhraje Max, pokud se mu nepřihodí něco špatného,“ uvedl 42letý závodník.