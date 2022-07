Určit jedničku je podle Villeneuva předčasné. Ferrari se ale podle něj připravilo o double

Na Silverstonu jsem viděl skvělý závod s několika velkolepými souboji, a to nejen v prvním kole. Jezdci vedle sebe, jedna zatáčka za druhou. Opravdu pěkné to sledovat,“ napsal Jacques Villeneuve ve svém sloupku pro Formule1.nl. „Už méně jsem si užil strategii Ferrari a ty blázny na trati.“

Villeneuve zmínil nehodu Čoua, která vypadala hůře, než jak mohla dopadnout. Podle něj nikdo nechce vidět, jak auto vletí do plotu.

„Šokovaly mě také záběry protestujících, kteří seděli na trati. Jak můžete být tak hloupí, mají vůbec představu, jak je to nebezpečné pro ně samotné i pro jezdce? Auta, která se na vás řítí rychlostí 300 kilometrů v hodině, to je něco jiného než běhat nahý po poli. Opravdu směšné.“

„Ale samozřejmě musím mluvit o Ferrari. Na Leclercově závodě se mi líbilo, jak byl rychlý i s poškozeným předním křídlem. Možná by se měli znovu podívat na design, protože se zdálo, že auto funguje dobře. Ale rozhodnutí jet na tvrdých pneumatikách po safety caru v závěrečných fázích nemá logiku. Přišli o double. A to je chyba, kterou u Ferrari vidím neustále.“

„Možná doufali, že Sainz zastaví Hamiltona, nebo se možná báli, že Hamilton nezajede do boxů, pokud to Leclerc udělá. Chápu Leclercův hněv po závodě, je to další příklad konzervativní strategie.“

„Na čem však musí zapracovat, je jeho komunikace s týmem. Dobře, Sainz byl pomalejší, ale double byl ve hře. Prohození vozů bylo logické, protože v tu chvíli závod prohrávali. To se však liší od předchozí fáze. Leclerc pak mluvil, jako by už byl prohlášen za definitivního lídra, a to není, ne smluvně. Na to je ještě příliš brzy, Sainz má stále šanci. Dnes se mu dařilo a po dobrém výsledku a špatném dni od konkurence by mohl být ve hře.“

„Příliš brzké rozhodnutí v době, kdy mají dva jezdci šanci vyhrát titul, vás jako tým může přijít draho. Eddie Irvine přenechal v roce 1999 hodně bodů Michaelu Schumacherovi a přišel tak o titul.“

„Myslím, že Ferrari nebude s tónem v rádiu příliš spokojeno. Leclerc požádal o rozhodnutí a to přišlo: Sainzovi bylo řečeno, aby zvýšil tempo. To by mělo stačit a pak by měly rádiové zprávy ustat. Tlačit na pilu je zbytečné, všechno se vysílá a to není dobré ani pro Ferrari. Udělejte to v soukromí po závodě.“

„Šampionát je každopádně velkým vítězem závodu. Je to o něco těsnější. Kdo ví, třeba toto vítězství v Sainzovi něco vyvolá. Bude teď častěji vyhrávat závody? Jsem velmi zvědavý, jestli s ním tlak šampionátu něco udělá. Je to inteligentní a rozumný člověk s dobrým autem. Někteří lidé se stanou obětí tlaku nebo zpomalí. Jiní se rozjedou a stanou se nezastavitelnými – jako Verstappen. Jedno je jisté, Carlos Sainz už není jen synem Carlose Sainze. Je to Carlos Sainz.“