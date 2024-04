Urazilo mě to, říká Mario Andretti o odmítnutí týmu Andretti Cadillac. Tým se připravuje na schůzku s F1

Formule 1 se snaží i díky americkému majiteli mnohem více prosadit na americkém trhu. Posledním Američanem, který vyhrál grand prix formule 1, byl mistr světa Mario Andretti.

Jeho syn se nyní snaží dostat se svým týmem do F1, ale s trochou nadsázky lze říct, že je to rodinný projekt.

FOM (Formula One Management) na začátku tohoto roku prohlásila, že Andrettimu neudělí místo na startovním roštu F1, přestože FIA účast amerického týmu schválila.

„Opravdu mě to urazilo. Upřímně řečeno si myslím, že jsme si to nezasloužili. Do této kategorie hodně investujeme a člověk by si myslel, že z toho budou mít radost. Kromě toho má sport větší hodnotu s jedenácti týmy než s deseti, takže nevím, v čem je skutečný problém,“ řekl Mario Andretti po AP.

Podle F1 by Andretti šampionátu nic nepřinesl. Současně ale nevyloučila, že ho přivítá v roce 2028, pokud General Motors postaví svou pohonnou jednotku. Požádala také výrobce, aby hledal partnerství s jiným týmem než s Andrettim.

„To byla další urážka. Udělali jsme svou část a GM opakovaně řekl, že buď do toho půjde s Andrettim, nebo nepůjde s nikým, ale F1 se nám to snažila vzít. Je v tom nějaký skrytý úmysl, kterému nerozumím. Ale jestli chtějí krev, tak jsem připraven.“

Andrettiho čeká další jednání s F1. „Zatím jsme s nimi měli jen jednu schůzku, což je problém, nestačí to. Proto se těším na další setkání. Byly tu nějaké příležitosti, které jsme promarnili, ale musíme se dívat dopředu a sednout si spolu.“

„Zůstávám optimistou, protože jsme nikdy nepřestali pracovat. Ukázali jsme, že to nejsou jen slova. Náš tým má nyní v Silverstonu svou vlastní továrnu.“

„Chceme jim říct, že uděláme vše, co po nás budou chtít. A pokud je napadne něco dalšího, ať nám to řeknou. Ale nic jiného jsme neslyšeli, jen nějaké výmluvy typu nechceme vás a nechce vás ztrapnit. GM už dal najevo, že je z projektu velmi nadšený. Zavazují se na dlouhou dobu a já opravdu nevím, co jiného můžeme dělat.“