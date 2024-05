Úřadující šampion F2 Pourchaire odjede za McLaren zbytek sezóny IndyCar

Theo Pourchaire je rezervním jezdcem týmu Kick Sauber. Je možné, že ho také letos uvidíme v některém z pátečních tréninků. V roce 2022 jsme ho viděli v USA, vloni v Mexiku a v Abú Dhabí.

Pokud ho Sauber nasadí i letos, stane se tak patrně až ke konci roku. Do poloviny září bude mít totiž povinnosti v IndyCar.

Pourchaire, který vloni získal vítězství ve F2, měl původně závodit v japonské super formuli, kde také stihl začátek sezóny. Poté se ale přesunul do IndyCar. Za McLaren už odjel závody v Long Beach a v Alabamě. Jeho výsledky si tým pochvaluje, a tak ho angažoval pro zbývající závody sezóny kromě Indy 500.

Pourchaire nahradil Davida Malukase, který se musel podrobit operaci zápěstí po nehodě na horském kole. Délka jeho rekonvalescence není jasná, a tak byl týmem na konci dubna propuštěn.

„Seriál IndyCar má jedny z nejlepších závodů v motorsportu a já to teď mohu díky vlastní zkušenosti potvrdit,“ řekl Pourchaire. „Jsem nadšený, že mohu pro zbytek sezóny přijmout tuto výzvu s týmem Arrow McLaren. Je to výjimečná příležitost a já jsem odhodlán se každý závodní víkend učit a zlepšovat se. První dva závody s týmem jsem si užil a vím, že máme před sebou velký potenciál. Samozřejmě bych rád poděkoval Zakovi (Brown), Gavinovi (Ward, šéf týmu Arrow McLaren), Tonymu (Kanaan, sportovní ředitel), stejně jako týmu Sauber F1, že mi to všechno umožnili.“

Zatím není jasné, kdo pojede s vozem číslo 6 v Indy 500, ale očekává se, že by mohlo jít o Calluma Ilotta.