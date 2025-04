Úpravy motorových pravidel? Zájmy sportu jsou pro nás důležitější než naše, tvrdí Stella

Již v příštím roce vstoupí F1 do nové éry. Uvidíme vozy nové generace, využívající tzv. aktivní aerodynamiku, a zásadní změny nastanou také v oblasti pohonných jednotek (PJ).

Ty budou nově poháněny syntetickým palivem a hlavně oproti těm současným budou podstatně víc využívat elektrické složky. Její podíl na celkovém výkonu PJ by měl být 50 %, ale právě toto číslo je nyní předmětem diskuzí.

Někteří výrobci PJ, ale i samotné týmy, argumentují tím, že především v závodech a na okruzích s dlouhými rovinkami, může docházet k tomu, že elektromotor nebude mít pokaždé dost energie, což by mohlo znamenat nenadálý pokles výkonu.

V tomto ohledu proto padají návrhy, které počítají s tím, že by se pro závody snížil výkon elektrické části z 350M kW (což se rovná očekávanému výkonu spalovacího motoru) na 200 kW. Tím by se změnil poměr na 64/36 ve prospěch spalovacího motoru (nyní to je 85/15).

Z vyjádření představitelů jednotlivých týmů lze usuzovat, že by takovou úpravu pravidel podporoval například Red Bull, jenž si od roku 2026 bude poprvé v historii připravovat vlastní motory (byť s podporou Fordu), zatímco Mercedes, u kterého se předpokládá, že je ve vývoji nové PJ nejdál, by měl být proti.

V tomto ohledu proto může být překvapující nynější vyjádření šéfa McLarenu Andrey Stelly, jehož tým odebírá motory od Mercedesu. Ital se totiž nechal slyšet, že z pohledu britské stáje jsou důležitější zájmy F1 než jejich a proto by se o úpravách mělo diskutovat.

„Můj názor je jasný. Zásada, kterou chci velmi důrazně vyjádřit, je, že odpovědností všech zúčastněných stran je zajistit, aby pravidla pro rok 2026 byla úspěšná. Nemá totiž smysl, aby týmy mezi sebou soutěžily, pokud nefunguje sportovní stránka,“ uvedl Stella, jehož slova cituje web GPBlog.

„Proto si myslím, že bychom měli udržet diskuze otevřené, abychom skutečně šli do detailů, uvažovali o předjíždění, promysleli využívání výkonu, sběru energie a všeho, co určuje kvalitu produktu, a tedy i podívané. Měli bychom se tím zabývat a neměli bychom říkat, že je to definitivní,“ vyzval dále italský inženýr, podle kterého není nutné, aby se na poslední chvíli měnil technický princip nových PJ.

„Úpravy samozřejmě nemusí být strukturální. Nebudeme měnit hardware, ale pokud existují drobné změny, které můžeme aplikovat ve způsobu používání hardwaru, pak si myslím, že je to součástí odpovědnosti všech zúčastněných stran, a když říkám zúčastněných stran, tak tím myslím F1, FIA a týmy,“ dodal.