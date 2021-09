Upravená pohonná jednotka Ferrari v Rusku pomohla

Charles Leclerc (4./10.)

Monačana v neděli čeká perná práce. Po výměně motoru bude startovat z poslední řady. Ferrari se proto soustředilo právě na závod.

„Šlo to moc pěkně. Když si uvědomíme, jak velkou změnu jsme provedli, je příjemné zjistit, že nové součástky fungují, jak mají. Soustředili jsme se hlavně na závod, ve kterém kvůli penalizaci budeme startovat zezadu. Snažili jsme se získat co nejvíce dat a myslím, že se nám to dařilo.

Cítím, že nový motor je trochu lepší, data to potvrzují. Těžko se tu předjíždí, přesvědčil jsem se o tom už kdysi v GP2. Teoreticky bychom si mohli v probojovávání se polem vypomoci s Maxem. Je ale fakt, že je o dost rychlejší než my. Zkrátka se ho zkusím držet a uvidíme,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (7./7.)

