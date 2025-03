Úprava pravidel umožní řediteli závodu přikázat jezdci, aby odstavil poškozený vůz

Sergio Pérez během Velké ceny Kanady boural. S poškozeným vozem se vrátil do boxů, kde pro něj závod skončil. Za nebezpečnou jízdu po trati byl potrestán on i tým.

Pérez se po nehodě v šesté zatáčce vydal po trati do boxů a to přesto, že měl značně poškozené zadní křídlo. Podle zápisu sportovních komisařů se Red Bull chtěl vyhnout tomu, aby na trať vyjel safety car. Ten nakonec stejně vyjel, protože boural Sainz a smetl Alexe Albona.

Sportovní komisaři udělili Pérezovi za nebezpečnou jízdu penalizaci. Ve Španělsku klesl na startu o tři místa. Kromě toho dostal Red Bull pokutu 25 000 euro.

Nové pravidlo

FIA upravila pravidlo 26.10. Nově uvádí, že jezdci „musí opustit trať, jakmile je to bezpečné“, pokud má jejich vůz „významné a zjevné poškození konstrukční součásti, v jehož důsledku je ve stavu představujícím bezprostřední riziko ohrožení jezdce nebo ostatních“.

Ředitel závodu může také nařídit soutěžícímu, aby opustil trať, pokud se domnívá, že poškození jeho vozu je dostatečně vážné. Až dosud mohl ředitel závodu pomoci černé vlajky s oranžovým kruhem nařídit zajet do boxů.

Pravidlo uvádí: „Každý jezdec, jehož vůz má významné a zjevné poškození konstrukční části, v jehož důsledku je ve stavu, který představuje bezprostřední riziko ohrožení jezdce nebo ostatních, nebo jehož vůz má významnou poruchu nebo závadu, která znamená, že se nemůže rozumně vrátit do boxové uličky, aniž by zbytečně nepřekážel jinému soutěžícímu nebo jinak nebránil soutěži, musí opustit trať, jakmile je to bezpečné.“

„Pokud je vůz považován za vůz s takovým významným a zjevným poškozením konstrukční části nebo s takovou významnou poruchou či závadou, může být soutěžícímu podle uvážení ředitele závodu nařízeno, že musí opustit trať, jakmile to bude bezpečné.“