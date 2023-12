Uplynulá sezona byla mou nejlepší v kariéře, tvrdí Norris

Ačkoliv Lando Norris teprve nedávno oslavil své 24. narozeniny, už má za sebou pět sezon ve formuli 1.

Úvod ročníku 2023 sice zastihl McLaren v mizerné formě, ale s přibývajícími závody šla výkonnost stáje z Wokingu nahoru, z čehož samozřejmě těžil i Norris.

Britský závodník v posledních 13 závodech vybojoval sedm pódií, díky čemuž v konečném hodnocení jezdců obsadil šestou pozici, kterou vyrovnal své dosavadní maximum z roku 2021. Jediný bod mu navíc chyběl k tomu, aby skončil čtvrtý.

„Myslím, že to byl můj nejlepší rok,“ uvedl při hodnocení sezony Norris, kterého cituje Autosport.

„Řekl bych, že to byl nejlepší rok i z pohledu týmu (za poslední dobu, pozn. red.). Hlavně díky tomu, na jaké úspěchy jsme dosáhli navzdory začátku, který jsme měli. Předvedli jsme spoustu skvělých výkonů. Vrcholem bylo asi Mexiko (Norris zde po startu ze 17. místa dojel pátý),“ prohlásil jezdec McLarenu.

Spokojenost v rámci McLarenu však byla i s výkony samotného Norrise, o kterém jeho šéf Andrea Stella prohlásil, že velmi dobře porozuměl potřebám letošního monopostu.

Přesto Norris cítí, že má i nadále prostor ke zlepšení.

„Stále se musím každý víkend na monopost adaptovat. Není to tak, že bych se každý závod cítil ve voze pohodlně. Je to tak v polovině případů. Ve formuli 1 jsou jezdci často hodnoceni zkratkovitě. Když má někdo dva dobré víkendy v řadě, hned se začne říkat, že je zpátky...pak ale přijde špatný víkend a je to hned naopak,“ uzavřel Norris.