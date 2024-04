Upevnit třetí místo, ale dívat se i dopředu. Ferrari je v dosahu našich vývojových možností, říká Stella

McLaren je zatím tak trochu v území nikoho. Na Ferrari ztrácí 51 bodů, na Mercedes má náskok 35 bodů. Jedná se ale jen o současnou situaci. Mercedes může vyřešit své problémy a McLaren dohnat.

Ve Wokingu se sice dívají i za svá záda, ale nechtějí dělat jen to. Věří, že by mohli letos vyzvat i Ferrari.

„Dnes to vypadá, že jsme tuto bitvu prohráli, ale tvrdě pracujeme na tom, abychom byli v blízké budoucnosti připraveni být konkurenceschopnější,“ řekl Andrea Stella v podcastu F1 Nation v reakci na závod v Suzuce.

V Japonsku byl McLaren poražen – Ferrari mělo lepší rychlost i strategii a dostalo oba své jezdce hned za red bully a to přesto, že se jim kvalifikace příliš nepovedla.

„Řekl bych, že Ferrari rozhodně není daleko,“ pokračuje Stella. „Myslím, že nás letos čeká vývojová bitva, protože tyto vozy stále nabízejí poměrně velký výkon díky vývoji. To je pro nás hlavní cíl.“

„Je dobré si uvědomit, že jsou jen o pár desetin lepší než my. Na trati, jako je tato, kde máte vysokou degradaci, do jisté míry snadné předjíždění, je pak těžké udržet rychlejší vozy za sebou, i když jsme měli velmi silnou kvalifikaci. V podstatě to znamená, že vozy skončily v pořadí podle konkurenceschopnosti.“

Stella říká, že McLaren odstartoval do závodu v Japonsku s cílem umístit se na stupních vítězů. Tento cíl mu však unikl kvůli lepšímu tempu Ferrari.

„Naše očekávání byla určitě taková, že bychom mohli skončit na stupních vítězů. Snažili jsme se dojet na pódiu. V případě Landa jsme stavěli brzy, abychom si udrželi pozici na trati, ale nakonec jsme neměli dostatečné tempo na to, abychom si pozici na trati udrželi.“

„Doufali jsme v pódium, nakonec jsme v závodě zjistili, že to není možné, ale jak říkám, není to daleko. Doufejme, že se brzy dočkáme nějakého vývoje, který to umožní mnohem více.“

„V Miami bychom měli mít dobré vývojové kolo. I když se jedná o víkend se sprintem, určitě se ho pokusíme nasadit. V průběhu letošní sezony bychom pak měli absolvovat minimálně jedno, ne-li dvě další vývojová kola.“

„První věc, kterou interně předáváme, je, že je pro nás důležitý výsledek, který upevňuje pozici McLarenu jako třetího nejlepšího týmu v této fázi sezóny, protože potvrzuje trajektorii, kterou jsme zahájili před 12 měsíci, a to by nemělo být samozřejmostí.“

„Je to první pozitivum. Rozhodně se ale díváme dopředu. Rozhodně se díváme na to, že Ferrari není daleko, rozhodně je v dosahu našich vývojových možností.“

„Proto jsme plně odhodláni poskytnout autu dostatečný výkon, abychom mohli jet a zaútočit na Ferrari v boji o druhé místo.“

„Pokud dosáhneme stejného vývoje, jaký jsme předvedli v minulém závodě, proč nemyslet na to, že letos budeme vyhrávat závody. Nechci vypadat arogantně, ale myslím, že je to v rámci čísel, v rámci faktů a rozhodně je to myšlení, které všichni v McLarenu mají. Budeme tvrdě pracovat na tom, aby se to podařilo.“