Undercut na Verstappena? Bylo by to velké riziko, říká Stella a bagatelizuje tempo Piastriho

Měl to být další double, ale je z toho „jen“ druhé a třetí místo. V Suzuce se nepředjíždělo na trati a ani přes boxy. Undercut McLaren nezkoušel. Norris a Verstappen zajeli do boxů současně. Piastri tam byl o kolo dříve.

„Myslím, že kdybychom poslali do boxů Landa (jako prvního, pozn. redakce), znamenalo by to, že bychom nemohli poslat do boxů Oscara, a to by byl pro Oscara problém,“ řekl Andrea Stella.

„Oscar by počkal, což by podle mě představovalo problém s vozy – zejména Russellem – které zajely do boxů a které jsme potřebovali pokrýt.“

„Přezkoumáme rozestupy, abychom zjistili, zda byla možnost jít s Landem cestou undercutu na Maxe. Nesmíme však zapomínat, že vzdáním se pozice na trati vystavujete vůz, se kterým zajedete do boxů, riziku safety caru. Lando by v případě nasazení safety caru přišel o pozice.“

„Při zpětném pohledu nevidíte žádný safety car, nevidíte nic a říkáte si: ‚Aha, tady jsem mohl udělat undercut‘, ale pokus o undercut s sebou nese určitá rizika. Bylo vidět, že degradace byla nízká, takže si myslím, že kdybychom ztratili pozici kvůli safety caru, tak by byla ztracená. Nemyslím si, že bychom dnes dokázali předjet Ferrari nebo Mercedes.“

Stella si stejně tak nemyslí, že bylo možné jít opačnou cestou a alespoň zkusit overcut – ten je ve hře například v Monaku nebo na jiných tratích, kde je vůz rychlejší než soupeř před ním a je nízká degradace. Může pak zůstat na trati déle a vyjet si náskok.

„Problémem pro Landa by byl, že by ztratil pozice ve prospěch některých dalších vozů, včetně Oscara, protože ti zajeli do boxů a byli rychlejší. Pokud zůstanete venku na dvacet kol starých středních pneumatikách, nemůžete být rychlejší než někdo, kdo nasadil tvrdé.“

„Situace se vyjasnila, když Russell zajel do boxů a byl na nových tvrdých pneumatikách velmi rychlý. Bylo vidět, že tvrdé fungují dobře.“



Foto: Getty Images / Clive Rose

McLaren pak měl dost času na to, aby oba jezdce prohodil na trati. Piastri dal už během závodu najevo, že si myslí, že by Verstappena dokázal překonat. Stella ale naznačil, že to sice vypadalo, že má Piastri lepší rychlost, ale ve skutečnosti šlo o přístup Norrise.

„Myslím, že se Lando snažil dostat do Maxova slipstreamu ještě blíž,“ řekl Stella. „Ale kdykoli jste se dostali pod jednu sekundu, došlo k výrazné ztrátě přilnavosti, takže se Lando snažil být trochu pružný (snižoval a zvyšoval ztrátu, pozn. redakce). Pokoušel se trochu ochladit pneumatiky a pak se zase dostat blíže. Nemyslím si, že je to situace, kterou bychom měli posuzovat podle toho, jaké bylo tempo vozu.“