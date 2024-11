Úlevy pro Audi v oblasti rozpočtového stropu? Všichni jsou proti, tvrdí Komacu

Šéf stáje Haas Ajao Komacu se ohradil proti úvahám FIA, podle kterých by Audi – které do F1 vstoupí v roce 2026 – mohlo mít úlevy v oblasti rozpočtového stropu kvůli tomu, že hlavní část týmu, momentálně známého jako Sauber, sídlí ve Švýcarsku, kde jsou vyšší mzdy.

Podle japonského inženýra by takové opatření zkomplikovalo systém rozpočtového stropu, který týmy musí dodržovat od sezony 2021 a jehož momentální výše se pohybuje kolem částky 135 milionů dolarů (asi 3,2 miliardy korun).

„Proč má tým sídlící ve Švýcarsku výjimku? Každý si vybírá, kde tým založí. Mezi Londýnem a Oxfordem a severní Anglií jsou ceny také různé,“ poukázal Komacu, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že je velmi nebezpečné se na to dívat z jednoho pohledu a říkat si: ‚Dobře, tady je to dražší‘, stačí se podívat na cenu piva nebo něčeho podobného, ​​a pak říct ‚OK, je to dražší – proto bychom měli dát výjimku,“ uvedl dále šéf Haasu s tím, že naopak například v Itálii je ekonomická situace zase jiná.

„Pak by se muselo řešit, jak naložit s italskými týmy...Ferrari a RB mají továrny v Itálii, zatímco my jsme napůl v Anglii a napůl v Itálii. Kde by se podobné výjimky zastavily?“ ptá se Komacu.

„Pokud se tím nebudeme zabývat ze všech směrů, je velmi obtížné nastavit takové výjimky spravedlivě. A jestli je možné se na to dívat ze všech úhlů pohledu? Myslím, že ne. Nechci příliš kritizovat FIA, ale můžete to vidět i na jiných pravidlech...Čím více vše regulujete definováním určitých detailů, musíte se ujistit, že pokryjete každý jednotlivý scénář. Kvůli tomu pak ale vznikají nové problémy,“ dodal.