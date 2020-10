Ukončit teď spolupráci s Ferrari by nebylo etické, říká Steiner

Pro Haas by byl přechod k jinému výrobci složitý, protože od Ferari neodebírá jen pohonnou jednotku. Šéf týmu ale vysvětlil i další aspekty.

„Věřím v loajalitu, stejně jako Gene,“ vysvětlil Steiner, kterého cituje Motorsport.com. „Byli nápomocni, aby nás sem dostali a odvedli při tom dobrou práci.“

„Nyní mají trochu potíže, jak samozřejmě víme, ale myslím, že to bude krátkodobá záležitost a dostanou se z toho.“

„Ferrari se vždy vrátilo, takže skočit při první příležitosti, když se vám do cesty postaví překážka, není příliš etické, protože bez nich bychom tu nebyli.“

„Je zřejmé, že se musíme dívat i další příležitosti, ale jiné příležitosti jsou pro nás velmi obtížné, protože máme část naší infrastruktury v Itálii. Potřebovali bychom všechno přesunout do Anglie, a to by nebylo zadarmo.“

„V tuto chvíli je pro nás nejlepším řešením tvrdě pracovat s Ferrari na budoucnosti a nenechat se rozptylovat. Pokud ale chce nějaký výrobce přijít a promluvit si s námi o pohonné jednotce zdarma, tak jsme jedno ucho!“