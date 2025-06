Ukázali jsme trochu víc rychlosti než ostatní, říká po pátku v Rakousku Norris

Lando Norris dnes absolvoval jen druhý trénink. V tom prvním ho nahradil lídr šampionátu F2 Alex Dunne a ostudu rozhodně neudělal – obsadil čtvrté místo hned za Piastrim.

Ve druhém tréninku byl Norris nejrychlejší. Piastri skončil druhý.

„Vůbec mi nevadilo sedět na boxové zídce. Ve skutečnosti jsem se tam cítil mnohem uvolněněji než v autě – zvlášť tady,“ řekl Norris, kterého cituje MotorsportWeek.

„Tuhle trať jsem měl vždycky rád. Auto působilo dobře hned od začátku. Alex podal po FP1 solidní zpětnou vazbu a měl hned tempo, což bylo povzbudivé. Pro druhý trénink posunuli auto rozhodně správným směrem.“

Norris trochu bagatelizoval náskok na třetího Verstappena.

„Ukázali jsme trochu víc rychlosti než ostatní, takže si myslím, že nás určitě doženou,“ pokračoval Norris. „Max není daleko a obvykle se v sobotu výrazně zlepší. Zítra očekávám dobrý den a určitě ještě něco vylepšíme, ale nebude to tak jednoduché, jak to možná dnes vypadalo. Myslím, že zítra to bude pořád hodně těsné – vždy to tak je. A není důvod, aby to bylo jinak. Ale budeme tvrdě pracovat na tom, aby ten rozdíl byl co největší.“

Spokojený po pátku byl také Oscar Piastri. „Vypadalo to docela dobře – Max je stále blízko, takže si myslím, že o víkendu určitě bude hrozbou, ale auto působí dobře. Myslím, že tempo máme celkem slušné, takže to byl pozitivní první den.“

McLaren nasadil drobné úpravy vozy. „Jsou tam nějaké další drobnosti. Nepoužívám díly, které přišly do Kanady, protože to nejsou vylepšení – jsou prostě jen jiné,“ řekl Piastri, který narážel na odlišné zavěšení.

„Všechny díly, o kterých si myslíme, že auto zrychlí, jsou na obou vozech.“