Udrží si Sargeant sedačku u Williamsu i pro příští rok? Zatím nic nemůžeme potvrdit, uvedl Vowles

Ze 20 závodních sedaček, které se ve formuli 1 nacházejí, zbývá pro příští sezonu potvrdit jedinou. Konkrétně jde o tu, kterou po boku Alexandera Albona letos zaujímal americký závodník Logan Sargeant.

Premiérová sezona rodáka z Floridy ve formuli 1 neproběhla bez potíží. Sargeant dokázal získat jediný bod a navíc se zapletl do několika kolizí a havárií. V kvalifikacích navíc ani jednou z 22 pokusů nedokázal porazit svého kolegu Albona. Je proto otázkou, zda si jej Williams ponechá i pro nadcházející sezonu.

Bezprostředně po dojezdu GP Abú Dhabí o budoucnosti Sargeanta v britském týmu promluvil jeho šéf James Vowles.

„Ať se stane cokoli, Logan byl a vždy zůstane součástí akademie Williamsu. Je to rychlý jezdec. A když se podíváte na posledních pět závodů, zjistíte, jak se zlepšil a jak postoupil vpřed,“ uvedl Vowles v přenosu F1 TV.

„Je vidět, že dělá to, co je potřeba, aby si zasloužil místo. Nejsme ale v pozici, abychom to potvrdili. Jsme každopádně hrdí na kroky, které v této sezóně udělal,“ prohlásil neurčitě boss tradiční stáje.