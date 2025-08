Udrží si Cunoda sedačku u Red Bullu i pro sezonu 2026? Vše je otevřené, tvrdí Marko

Od chvíle, kdy došlo k povýšení Júkiho Cunody do Red Bullu, se angažmá japonského pilota ve stáji z Milton Keynes nevyvíjí úplně podle představ.

Cunoda totiž od dubnové GP Japonska v barvách Red Bullu nasbíral ve 12 závodních víkendech pouze sedm bodů, přičemž naposledy se mu podařilo bodovat prakticky před čtvrt rokem v Imole.

Na druhou stranu je však nutné dodat, že Cunoda neměl k dispozici úplně stejnou techniku jako jeho týmový kolega Max Verstappen, který dostává některé nové díly dříve.

To se však začalo měnit a poté, co byly na vůz Japonce pro závody v Belgii a v Maďarsku nasazeny některé upgrady, dokázal být Cunoda Verstappenovi, minimálně v kvalifikacích, o něco blíž, byť se to do jeho výsledků z různých důvodů zatím nepromítlo.

Na to ostatně poukazuje i konzultant Red Bullu pro motorsport Helmut Marko, který zároveň vysvětlil, proč tým nechal na voze Cunody během víkendu v Maďarsku, kde se relativně špatně předjíždí, nasadit novou (již pátou, tedy nadlimitní) pohonnou jednotku, za což následovala penalizace a posléze i rozhodnutí startovat z boxů.

„Bylo to proto, že by ji musel nasadit možná už v Monze či v Zandvoortu. A vzhledem k jeho startovní pozici (kterou bylo 16. místo, pozn. red.), bylo strategicky lepší udělat to nyní,“ prohlásil Marko, kterého cituje web PlanetF1.com.

Bývalý pilot F1 nicméně poukázal na to, že ačkoliv Cunoda nedokázal na Hungaroringu postoupit z první části kvalifikace, činila jeho ztráta na Verstappena jen něco přes jednu desetinu.

„Byl tak blízko jako nikdy předtím, když ztratil jen jednu desetinu. Bohužel vypadl v Q1, ale stoupá nahoru,“ poznamenal Marko z jehož slov zároveň vyplývá, že má Cunoda, navzdory rozpačitým výsledkům, stále šanci na udržení sedačky v Red Bullu pro sezonu 2026.

„Hodnocení našich jezdců se tradičně koná po letní přestávce. V tuto chvíli je vše otevřené. Sledujeme všechny výkony – jak pozitivní, tak negativní,“ uvedl Marko v jiném rozhovoru pro web GPOne.