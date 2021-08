Udrží se Pérez u Red Bullu? Dost možná ano

Vůz Red Bullu má svá specifika a chvíli trvá, než si na něj zvyknete. Přesvědčit se o tom letos mohl také Sergio Pérez, který alespoň zatím na týmového kolegu Maxe Verstappena nestačí. V průběžném pořadí šampionátu je Pérez pátý, přičemž na kontě má 104 bodů. Verstappen drží druhou příčku a má o 83 bodů více.

Rozhodně to však neznamená, že by vedení týmu Red Bull bylo s výkony zkušeného Mexičana nespokojeno, spíše naopak. Šéf týmu Christian Horner má pro Péreze slova chvály a nic nenasvědčuje tomu, že by na Pérezově místě chtěl vidět někoho jiného.

„Myslím, že Sergio plní přesně to, v co jsme doufali. Plní svou roli. Sami jste v Baku viděli, jak zvítězil v závodě a dostal Lewise pod tlak. Také sbírá body pro Pohár konstruktérů a hraje týmovou hru, přesvědčit jsme se o tom mohli v GP Francie. Je to skvělý týmový hráč a jsme rádi, že ho tu máme,“ řekl Horner.

Nehrozí, že by v sezoně 2022 Pérezovo místo zaujal Pierre Gasly, který zažívá povedenou sezonu v barvách sesterské stáje AlphaTauri? Zatím to tak nevypadá.

„Vždy jsme razili filosofii, že chceme dávat šanci mladým. Řekl bych, že Red Bull tyto myšlenky plní, a to snad více než jiné týmy. Někdy je ale potřeba udělat trochu krok stranou a vykročit ze zajetých kolejí. Bylo to docela odvážné rozhodnutí, ale myslím, že zároveň správné. Dynamika v týmu funguje.

Pierre v AlphaTauri odvádí parádní práci. Stále je členem rodiny Red Bull, takže jsme v dobré pozici,“ věří Horner.