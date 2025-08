Udržet za sebou Verstappena není nikdy snadné, říká po GP Maďarska Lawson

Zatímco v úvodu sezony táhl výsledkově stáj Racing Bull především Isack Hadjar, s příchodem letních měsíců se situace začala otáčet.

Potvrdila to i nedělní GP Maďarska, v níž byl lídrem stáje z Faenzy opět Liam Lawson. Mladý Novozélanďan si navíc připsal i jeden cenný skalp, když za sebou udržel i Maxe Verstappena ze sesterského Red Bullu.

Nebylo proto divu, že byl Lawson po dojezdu s osmým místem velmi spokojen.

„S tímto výsledkem jsem velmi spokojený. Byl to náročný závod a najít vhodnou příležitost k zastávce v boxech bylo kvůli hustému provozu obtížné. Naše rychlost byla ale opravdu dobrá, stejně jako opotřebení pneumatik. Tým odvedl skvělou práci,“ uvedl v tiskovém prohlášení Lawson, kterému vyšla i sázka na strategii jedné zastávky v boxech.

„Nikdy není snadné udržet za sebou jezdce jako Max, ale díky naší strategii se nám podařilo udržet pozici až do konce. Je skvělé, že jsme v posledních závodech dosáhli větší konzistence. Klíčové ale je, aby se nám podobně dařilo i po letní pauze,“ dodal.

O poznání méně byl s průběhem GP Maďarska spokojen Lawsonův týmový kolega Hadjar, jenž tentokrát dojel těsně za body a navíc se musel vyrovnat i s bolestí, když ho do prstu zasáhly kamínky z únikové zóny.

„Je to frustrující, když si necháte utéct body. Naše tempo přitom bylo po celý víkend silné, takže jsem šel do závodu s vírou, že by mohl dopadnout dobře. Bohužel jsme ale neměli dobrý start,“ lamentoval v cíli jedenáctý Francouz.