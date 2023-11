Udržení čtvrtého místa v šampionátu beru jako dar, těšilo po finále sezony Alonsa

Zatímco o pořadí na medailových pozicích bylo rozhodnuto již před finále sezony v Abú Dhabí, o čtvrtou příčku v pořadí jezdců se nakonec svedla velká bitva.

Vítězně z ní vyšel pilot Astonu Martin Fernando Alonso, který v sezoně získal 206 bodů, tedy stejně jako Charles Leclerc z Ferrari, ale pro Španěla hrál nakonec vyšší počet třetích míst.

„Kdyby mi někdo před tímto víkendem řekl, že v šampionátu jezdců skončím čtvrtý, nevěřil bych tomu, takže to beru jako dárek,“ nechal se slyšet zkušený Španěl bezprostředně po skončení letošní sezony, který v Abú Dhabí obsadil šesté místo.

„Jsem opravdu spokojený s tím, jak jsem celý rok jezdil - myslím, že to byla moje nejlepší a nejkonzistentnější sezona od roku 2012," prohlásil Alonso, který tím připomněl ročník, v němž nestačil pouze na Sebastiana Vettela.

„Letošní rok jsme začali jako outsideři, ale rok 2024 začneme hodně v centru pozornosti, takže na to musíme být připraveni. Na závěr patří velké poděkování týmu - tento rok daleko předčil všechna naše nejdivočejší očekávání a každý z nás by měl být hrdý na to, čeho jsme dosáhli,“ uvedl dvojnásobný mistr světa F1 z let 2005 a 2006.

Stroll dojel desátý

Vedle Alonsa dokázal v Abú Dhabí bodovat také jeho kolega Lance Stroll. Kanaďan obsadil desátou příčku, která mu ostatně patří i v konečném pořadí.

„Jsem rád, že jsme rok 2023 zakončili výkony, na které můžeme být hrdí. Rozhodně to byl rok učení - zažili jsme vzestupy i pády, ale s ohledem na příští rok jsme na dobré cestě,“ zhodnotil Stroll.