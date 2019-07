Udělalo Ferrari chybu, když povolalo Leclerca do boxů pozdě? Bylo v pasti, ale...

Leclec i Verstappen stavěli ve 13. kole. Oba přezuli na střední směs. O pár kol později vyjel na trať safety car.

Verstappen stavěl ve 20. kole – stejně jako Hamilton nebo Vettel a přezul na tvrdou směs. Leclerc udělal totéž, ale až o kolo později. Startovní pole se mezitím sjelo dohromady, takže Leclercova zastávka nebyla už tak výhodná.

Monačan se propadl za Vettela, Gaslyho i Verstappena. Z nové výzvy určitě neměl žádnou radost. Později předjel Gaslyho a Vettel „se postaral“ o zbytek. Leclerc tak dojel na třetí pozici.

Proč však Ferrari Leclerca nepovolalo do boxů o kolo dříve? Dvojitá zastávka v boxech je sice riskantní, ale mezi jezdci Ferrari bylo 16 sekund. Šlo by tak spíše o klasickou zastávku.

Podle Binotta řekl Red Bull Verstappenovi, aby udělal opak toho, co Leclerc. „Kdyby zastavil, Max by zůstal venku a my bychom Charlese odsunuli za všechny ostatní. Pravděpodobně by to nebylo správné rozhodnutí.“

Problém je, že se Ferrari dostalo u Leclerca do pasti. Pokud by stavěl ve 20. kole, dostal by se před něj Gasly, který nestavěl a před safety carem byl asi pět sekund za ním (ještě tam byl mezi oběma Sainz). Vettel měl prostě štěstí a na safety caru vydělal a byl by samozřejmě také před Leclercem.

Monačan se tak mohl teoreticky udržet jen před Verstappenem. Ferrari to přitom trochu nedomyslelo, protože Verstappen do boxů musel. Startoval na střední směsi, přezul na střední, která by mu do cíle nevydržela a navíc podle pravidel musel nazout ještě nějakou jinou směs. Pokud by Verstappen stavěl později, tak by na tom rozhodně nevydělal.

„Myslím, že jsme v té době neměli na výběr,“ pokračuje Binotto. „Snažili jsme se zůstat vpředu a jakmile Max zastavil, podívali jsme se na všechna data a bylo to pořád dobré, když jsme stavěli. Nemyslím si, že bychom mohli zastavit dříve, protože ostatní by zůstali venku a my bychom ztratili celou naši výhodu.“

Není však jasné, o jaké výhodě Binotto mluví, protože Leclerc se nakonec propadl i za Verstappena.

Ferrari se stejně jako v Rakousku rozhodlo, že odstartuje na měkkých, zatímco red bully a mercedesy odstartovaly na středních.

„Myslím, že můžeme říct alespoň to, že to nebyla špatná volba. Po rozhovorech s jezdci si myslím, že Charles měl na začátku závodu dobré tempo. Staral se o pneumatiky, aby je neopotřebovával. Dokázal udržet rychlost a v prvním kole byl rychlejší než jezdci za ním. Věříme, že to byla správná volba. Bylo těžké to srovnávat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson