Udělali jsme největší změny v hybridní éře, shodují se motoráři u Ferrari a Mercedesu

V oblasti pohonných jednotek (PJ) zůstala pravidla... celkově relativně stabilní, ale také u nich došlo ke změnám. Podrobněji se o nich dočtete v příslušné kapitole článku o letošních pravidlech. Největší změnou je nové udržitelnější palivo.

„V roce 2022 nám byla povolena poslední modernizace výkonu, z níž většina musí být dodána na začátku sezóny, a modernizace systému ERS musí být zavedena do 1. září. Nemá to však dopad pouze na rok 2022, protože výkonnostní specifikace zůstane zmrazena až do začátku dalšího regulačního cyklu v roce 2026,“ řekl generální ředitel Mercedes AMG HPP Hywel Thomas.

Podle Mercedesu bylo u pohonné jednotky „pro rok 2022 změněno více dílů než u všech předchozích iterací od zavedení hybridních motorů V6 v roce 2014, protože tým bojuje za co nejsilnější pozici pro zmrazení a udržení výkonu pro následující sezóny.“

„Jedná se o velmi rozsáhlou modernizaci napříč různými prvky, abychom získali každý kousek výkonu, účinnosti a spolehlivosti. Existují také některá měření nařízená FIA, zejména v systému ERS, kterým jsme se museli také přizpůsobit.“

I kdyby motoráři nechtěli své pohonné jednotky vyvíjet, jedna velká změna na ně přesto číhala – palivo. Nově musí obsahovat 10 % etanolu, což je dvojnásobek oproti tomu, co platilo do konce loňského roku.

„Nevypadá to jako velká změna, ale jde o poměrně významnou změnu ve způsobu interakce paliva a PJ,“ uvedl Thomas. Mercedes na vývoji úzce spolupracoval s Petronasem, který týmu dodává paliva a maziva (vývoj paliva bude mimochodem také zmrazen).

„Jezdci budou kvůli vlastnostem vozu chtít, aby PJ dělala různé věci v různých okamžicích v zatáčkách a případně i od jedné zatáčky ke druhé. Množství času stráveného na plném plynu, způsob, jakým jezdci najíždějí do zatáček a vyjíždějí z nich, nebudou přesně takové jako dříve, a to se projeví na způsobu, jakým získáváme energii a jak ji využíváme.“

„Myslím, že v průběhu roku bude s ohledem na změny pravidel vývoj celkového balíčku vozu poměrně silný, takže způsob, jakým PJ funguje na začátku sezony, nebude stejný, až přijdou závěrečné závody roku 2022. Tuto schopnost přizpůsobivosti musíme do PJ zahrnout hned od začátku sezony, protože výkonnostně zamrzne.“

Velký vývoj má za sebou i Ferrari

Velmi podobně mluvil včera také Tohamůs protějšek u Ferrari. Podle Enrica Gualtieriho přinutilo blížící se zmrazení motorů maranellskou stáj k vytvoření „odvážných konstrukčních řešení“.

„Dovolíme si říci, že ve srovnání s minulými lety nás to podnítilo, ba dokonce donutilo, abychom vzhledem ke značným časovým limitům, zejména k nadcházejícímu zmrazení, přistoupili k ještě odvážnějším konstrukčním řešením.“

„Museli jsme všechny naše programy dotáhnout na absolutní limit. Museli jsme si nechat otevřené dveře pro všechny možné evoluce, a to až do poslední chvíle. Rozhodně jsme museli podstoupit všechna nezbytná rizika. Museli jsme ještě více urychlit náš vývoj ve světě, který už tak jede rychlostí tisíc mil za hodinu.“

„V této pohonné jednotce je mnoho nového a inovativního,“ řekl Gualtieri. „Podíl nových komponent spalovacího motoru je ve srovnání s předchozí sezónou jeden z nejvyšších za poslední roky.“

Podle Gualtieriho měl vývoj pohonné jednotky Ferrari v podstatě tři fáze – první byla pohonná jednotka na začátku loňské sezóny, druhou pak upgrade, který Ferrari nasadilo ke konci roku. Tehdy šlo o novou baterii. Třetí fáze přichází nyní.

„Zavedení 10 % limitu etanolu snižuje energetický obsah benzinu, který smíme používat. Má to tedy dopad na výkon, a to jak z hlediska výkonu motoru, tak z hlediska využití energie z výfukových plynů.“

„Je také pravda, že etanol má některé vlastnosti, které nemusí být nutně negativní pro spalování, ale je třeba je náležitě využít při vhodné konstrukci motoru. V konečném důsledku však máme ztrátu výkonu v řádu 20 koní. Vzhledem k extrémnímu charakteru našeho produktu jde však technický dopad zavedení etanolu do paliva dál než jen k výkonovému aspektu.“