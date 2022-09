Udělali jsme krok vpřed, říká Binotto. Hájí Leclercovu zastávku pod VSC

Charles Leclerc získal v Monze pole position, ale v závodě se propadl za Maxe Verstappena. Carlos Sainz se po startu z 18. místa dostal na čtvrté.

„Když se podíváme na předešlé tři závody, nebyli jsme dostatečně skvělí,“ řekl Binotto, kterého cituje oficiální web formule 1. „Nebyli jsme skvělí z hlediska rychlosti a nebyli jsme skvělí v závodní rychlosti a degradaci. Ale tady v Monze jsme podle mě udělali krok dopředu. Stejně tak je jasné, když se podíváte na ostatní vozy za námi, že jsme v kvalifikaci udělali krok vpřed.“

„Měli jsme s našimi dvěma jezdci skvělou kvalifikaci. V závodním tempu jsme měli trochu větší degradaci ve srovnání s Maxem, ale i tak jsme v porovnání s ostatními vozy podali dobrý výkon. Carlos zajel fantastický závod. Startoval ze zadních pozic a udělal maximum pro postup. Jel velmi dobře. Na měkkých pneumatikách byl v závěru rychlý.“

„Myslím, že kdyby safety car skončil dřív, mohl dokonce zaútočit na George Russella, protože jel na nových měkkých pneumatikách a dojel by tak na stupních vítězů. Celkově si tedy myslím, že pokud vám vůz dává příležitost startovat z 18. místa a případně dojet třetí, je to dobrý výkon.“

Zastávka během VSC

Leclerc byl po startu ve vedení. Verstappen se po startu ze sedmého místa dostal na druhé a Leclerca sice pomalu ale přesto stahoval. Pak ale přišel virtuální safety car a Ferrari povolalo Leclerca do boxů – Monačan stavěl jako jediný.

„Myslím, že Max byl dnes prostě rychlejší,“ řekl Binotto. „Ale v době, kdy jsme vedli závod, jsme viděli, že jsme měli o něco větší degradaci pneumatik než Max. Naše strategie v tu chvíli počítala s jednou zastávkou, takže bez virtuálního safety caru bychom zůstali na trati.“

„Ale pak tam byl virtuální safety car a my jsme věřili, já věřím, že to byla správná volba. Rozhodli jsme se prostě pro jinou strategii dvou zastávek.“

„Max a Red Bull byli na zastávku v boxech připraveni také, takže by se pravděpodobně rozhodli opačně než Charles. My jsme stavěli, oni zůstali venku. My jsme jeli na dvě zastávky, oni na jednu a Max byl prostě rychlejší.“

Christian Horner potvrdil, že by Red Bull s Verstappenem zastavil, pokud by Leclerc zůstal na trati. Nemyslí si však, že to hrálo roli.

„Chápali jsme, proč to udělali,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím, že jsme zkrátka měli rychlejší auto. Strategicky se rozhodli dobře. Dnes jsme ale měli rychlejší balíček, takže si myslím, že bychom závod vyhráli bez ohledu na to.“

Binotto také uvedl, že Ferrari mělo trochu smůlu, že VSC skončil poměrně rychle. „Měli jsme trochu smůlu, protože VSC skončil, když jsme byli ještě v boxové uličce, takže jsme nezískali všechny potenciální výhody VSC, ale přesto si myslím, že Max byl celkově rychlejší a nešlo ho porazit.“

„Není těžké porazit rychlejší auto, je to nemožné. Normálně vyhrajete, pokud máte rychlejší auto, a můžete chybovat pouze se strategiemi. Ať už byla strategie pro Maxe jakákoli, vyhrál by. O to jde. To, že jsme zastavili a Charles přešel na dvě zastávky, nebylo špatné rozhodnutí, protože nikdy nevíte, co se může stát později v závodě. Nikdy nevíte, jaká může být u Maxe degradace pneumatik v delších stintech.“