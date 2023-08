Udělali jsme chybná rozhodnutí, mrzelo po závodě v Zandvoortu Norrise

Jezdci McLarenu ukázali v Nizozemsku dobrou rychlost, doplatili však na odvážnou strategii.

Zatímco Lando Norris přezul po příchodu dešťové přeháňky na pneumatiky do přechodných podmínek až ve třetím kole, jeho kolega Oscar Piastri dokonce přečkal celý úvod GP Nizozemska na obutí do sucha.

Odvaha se však jezdcům McLarenu nevyplatila. Závodníci britské stáje se na pneumatikách do sucha v úvodu trápili a vůči konkurenci ztratili drahocenný čas.

V následném průběhu závodu se sice Norris i Piastri probojovali zpět na bodované pozice, ale z jejich slov bylo patrné, že je to pro ně málo.

„Když se podívám na konečné umístění, tak jsme získali nějaké body, což je dobře, ale ne tolik, kolik jsme dnes měli získat,“ uvedl podle webu F1.com po dojezdu Norris, který startoval ze druhé příčky, ale musel se spokojit se sedmým místem.

„Udělali jsme několik nesprávných rozhodnutí a to vám v den, jako byl ten dnešní, může přinést nebo naopak hodně vzít. Byli jsme prostě na straně těch poražených. Vyhodnotíme si to a ujistíme se, že příště odvedeme lepší práci. Myslím, že v takových podmínkách nejde být dokonalý, jde jen o to limitovat chyby,“ dodal britský závodník.

Dva body pro Piastriho

Piastri dojel závod v Nizozemsku dvě pozice za svým kolegou.

„Deváté místo, ne zrovna nejjednodušší odpoledne,“ hodnotil nedělní cenu Nizozemska Piastri.

„Myslím, že jsme mohli využít několik příležitostí, které jsme měli, ale celkově to nebylo hrozné odpoledne a rozhodně se z některých věcí můžeme poučit,“ věří Australan.

„V jednu chvíli to vypadalo mnohem hůř, ale ve druhé polovině závodu jsme předvedli dobrý posun,“ uzavřel nováček McLarenu.