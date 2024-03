Udělal jsem spoustu chyb, říká Bearman o svému debutu. Celkově je ale se závodem spokojený

Oliver Bearman má za sebou ve svých 18 letech debut ve F1 a to rovnou s Ferrari. Z vnějšího pohledu podle něj sice vypadal dobře, ale on sám vidí mnoho chyb.

Bearman se vrátil za volant závodního vozu. Včera jezdil ve Fioranu ve voze F1-75 z roku 2022. Kromě toho ho čeká hned šest prvních tréninků s týmem Haas. Obojí bylo naplánováno už před jeho nečekaným debutem.

Vyloučit nelze samozřejmě ani to, že Bearman bude muset zastoupit Sainze také v Melbourne. O tom, zda Sainz pojede, se rozhodne až v dalších dnech, ale Ferrari je v tomto ohledu optimistické.

Bearman v Džiddě skončil v kvalifikaci na 11. místě. V závodě se pak posunul díky předjetí soupeřů i nehodě Strolla na 7. místo.

„Z vnějšího pohledu to byl úspěšný víkend,“ řekl Bearman, kterého cituje RaceFans. „Ale jsem perfekcionista a udělal jsem spoustu chyb, které si nevyčítám, samozřejmě jsem tak trochu očekával, že chyby udělám. Jde například o to, že jsem se nedostal do Q3. Měl jsem to zvládnout. Auto bylo dostatečně rychlé, takže to byla moje chyba. Byla to opravdu nevydařená Q2, která znamenala, že jsem se nedostal dál a to jen o vlásek.“

„Bylo to nešťastné, ale jsou to všechno poznatky, které příště využiji. Doufejme, že bude nějaké příště...“

Další věc, ze které britský mladík nebyl nadšený, bylo to, jak dlouho se zdržel za haasem Nica Hülkenberga.

„Během závodu jsem ztratil poměrně hodně času, když jsem se snažil předjet pomalejší vozy.“ Bearman uvedl, že nevyužíval dostatečně efektivně svou baterii. „Tohle pro mě bylo poprvé a možná jsem s tím nejel nejlépe, zejména za Nicem, který odvedl skvělou práci, když mě držel za sebou. Ztratil jsem hodně času a myslím, že jsem mohl skončit i o jedno místo výše, kdyby se mi podařilo být při předjíždění trochu efektivnější.“

Brit měl o víkendu původně závodit ve formuli 2. Po zisku pole position ho čekal start z desátého místa (ve sprintu se první desítka otáčí). Pak ale musel usednout do vozu Ferrari. Před kvalifikací měl ještě možnost absolvovat třetí trénink.

„Pak se šlo rovnou do kvalifikace, za tmy, byl tam velký krok v teplotě trati a přilnavosti. Byl jsem zklamaný, že jsem se nedostal do Q3. Ale i tak si myslím, že to byl slušný výkon. Alespoň v sobotu v závodě. Mám pocit, že se mi podařilo připravit mnohem lépe. Měli jsme na to celý den a ne jen pár hodin. Celkově jsem byl s průběhem závodu docela spokojený.“

Bearman také ocenil pomoc obou jezdců Ferrari – v sobotu dorazil do paddocku i Sainz, který už měl za sebou operaci slepého střeva.

„Bylo fantastické dostávat od Charlese tipy během víkendu, zejména v kvalifikaci, ale i před závodem. A Carlos mě během závodu do značné míry provázel tím, co viděl v datech, a podával to mému inženýrovi. Opravdu mi to pomohlo urychlit proces učení a díky nim jsem se dostal do tempa mnohem rychleji.“

V neposlední řadě Bearman také ocenil a pochválil kvalitu nového simulátoru Ferrari. Na něm mnohokrát pracoval, takže „jsem byl schopen naskočit rovnou do auta a všechny změny spínačů, které po mně chtěli, jsem zvládl celkem snadno.“

„Ukazuje to, že se tvrdá práce v továrně vyplácí. Obtížná byla samozřejmě fyzická stránka. Čekal jsem, že to bude těžké, protože už ve F2 to byla fyzicky náročná trať, takže skoku do F1 jsem se trochu bál. Jen tak tak jsem to zvládl, ale byla to velká výzva.“

Bearmanovi po debutu osobně i prostřednictvím internetu gratulovala řada lidí. Nejvíce ho prý potěšil vzkaz od Sebastiana Vettela. „Jsem jeho velkým fanouškem už od jeho začátků. Do doby, než skončil, jsem mu vždy fandil, takže dostat od něj vzkaz bylo opravdu výjimečné. Vědět, že mě sleduje, mě trochu dostávalo pod tlak, ale byl to příjemný tlak.“