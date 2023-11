Udělal jsem příliš mnoho chyb, moje sobotní práce stojí za ho***, vyčítá si Norris

Po prvních pokusech v Q3 byl Norris druhý za Maxem Verstappenem. Na použité sadě zajel o čtyři desetiny pomaleji než pilot Red Bullu na nových pneumatikách.

V prvních dvou sektorech byl Norris jen desetinu za Verstappenem, smyk na výjezdu ze 13. zatáčky jej ale podle jeho slov připravil o možnost se zlepšit.

Norris se nakonec propadl na páté místo za Charlese Leclerca, týmového kolegu z McLarenu Oscara Piastriho a George Russella.

„Nevím, jestli by to stačilo na první místo, ale nemyslím si. Je mi jedno, když udělám chybu v kvalifikaci, když bojuji o dobrou pozici, je to frustrující, ale jde o to, že v sobotu jsem udělal příliš mnoho chyb,“ řekl Norris.

„Každé další kolo bylo jedním z mých nejlepších. Moje první kolo v Q3 bylo velmi dobré, je to jen jedna malá chyba, nevím, proč k ní došlo, celý víkend jsem ji neudělal. Jen mě to frustruje, v sobotu stojí moje práce za ho***.

„Vůbec ne,“ odpověděl na otázku, zda na sebe není příliš přísný. „Měl jsem být druhý, kvůli hloupé chybě jsem skončil pátý. Jsem na sebe příliš měkký.“

Piastri třetí

Nováček Oscar Piastri porazil v poslední letošní kvalifikaci zkušenějšího týmového kolegu.

Australan se postaví do druhé řady, třetí místo získal se ztrátou 337 tisícin na Verstappena. Po kvalifikaci byl vyšetřován za blokování Pierra Gaslyho, ale sportovní komisaři nakonec netrestali.