Udělal jsem letos dost chyb, ale větší tlak nevnímám, tvrdí de Vries

Pilot týmu AlphaTauri Nyck de Vries uznává, že v probíhající sezoně udělal již řadu chyb, ale na druhou stranu tvrdí, že se necítí být pod mimořádným tlakem.

I po pěti letošních velkých cenách má na svém bodovém kontě nováček Nyck de Vries nulu. Situaci mu sice neulehčuje ani současná slabá forma týmu AlphaTauri, ale Nizozemec zatím příliš dobře nevychází ani v porovnání se svým kolegou Júkim Cunodou.

Přibývá proto spekulací, zda nebude de Vries Red Bullem, vlastníkem stáje AlphaTauri, ještě před koncem sezony nahrazen jiným pilotem. Hovoří se například o Liamu Lawsonovi, aktuálnímu lídrovi japonské super formule.

Nyck de Vries nicméně podle svých není překvapen tím, že jsou jeho výkony pod drobnohledem.

„Není to pro mě šok. Je to normální, tak to v tomto odvětví chodi. V Red Bullu a ve formuli 1 to tak bylo vždycky,“ řekl De Vries, kterého citoval web PlanetF1.

„Upřímně si myslím, že se to neliší od úplného začátku sezony. Vždycky musíte podávat výkony, tak jsem to měl po celou svou kariéru. Jako jezdec neustále tak trochu bojujete o přežití a vždy musíte podávat výkony, abyste mohli úspěšně pokračovat v kariéře. Je to normální,“ odmítá nizozemský závodník, že by zažíval něco nového.

Přiznává však, že počet chyb, kterých se letos dopustil, je poměrně vysoký.

„Rozhodně si myslím, že jsem udělal příliš mnoho chyb, to přiznávám velmi otevřeně. Jsem ale také přesvědčen, že moje tempo bylo v několika momentech velmi dobré, což mě povzbuzuje a dodává mi sebedůvěru. Bohužel jsem ale nakonec schopen dát vše dohromady. Věřím, že rychlost tam byla, ale i tak jsem udělal příliš mnoho chyb na to, abych to proměnil ve výsledek,“ vysvětlil de Vries a dodal:

„To je součást procesu učení, kterým procházíte. Někdy to vyjde, někdy ne. Jsme jen lidé, děláme chyby a jdeme dál, to je vše.“