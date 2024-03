Ucpání brzdového kanálku kvůli odhozené fólii mě asi stálo body, tvrdí Ocon

Tým Alpine prožívá mizerný vstup do probíhající sezony, když ani jeden z jeho jezdců zatím nebodoval.

O něco lepší formu francouzské vozy ukazovaly v Melbourne, a to především ten v rukou Estebana Ocona. Ten v úvodu Velké ceny Austrálie sváděl souboje s jezdci Haasu, kteří nakonec dojeli v první desítce.

Šance Francouze na slušný výsledek však brzy vzaly za své, když Ocon krátce po první zastávce v boxech se svým vozem nabral odhozenou fólii z hledí jiného jezdce, která následně ucpala brzdový kanálek. V důsledku toho docházelo k přehřívání a pilot stáje Alpine musel rychle do boxů.

Tato neplánovaná zastávka však přišla příliš brzy na to, aby šlo o jeho poslední návštěvu mechaniků. Ocon pak v závěrečné fázi závodu absolvoval ještě jeden pit stop, během kterého mu byly nasazeny v závodě již před tím použité tvrdé pneumatiky.

A právě nutnost jet na strategii tří zastávek v boxech, označil Ocon za problém, který ho připravil o možnost získat první letošní body.

„Před problémem s fólií jsem bojoval s Kevinem (Magnussenem) a Alexem (Albonem), zatímco Nico (Hülkenberg) byl až za mnou,“ prohlásil Ocon, kterého cituje Autosport.

„Pohybovali jsme se tedy kolem devátého až jedenáctého místa (po odečtení jezdců, kteří později odstoupili, pozn. red.). Myslím, že bychom na některé z těchto pozic skončili...Výsledek se bohužel nikdy nedozvíme, ale i tak to byl zajímavý závod. Kdybychom nezastavili, celá zadní část auta by shořela. Bylo to bezpečné,“ zhodnotil Francouz.

„Byl jsem spokojený s tím, jak jsme postupovali a jaké jsme měli tempo. Drželi jsme s těmi kluky krok, takže to vypadalo dobře,“ uvedl Ocon, kterého v závodě trápily také potíže s rádiovým spojením s týmem.

„Bylo to podobné, jako když máte špatnou Wi-Fi. Vše se zasekávalo. Během závodu se toho pokazilo kvůli smůle celkem dost, ale rád bych si pamatoval (výkonnostní) pokrok, který jsme během tohoto víkendu udělali,“ nechal se slyšet vítěz Velké ceny Maďarska 2021.