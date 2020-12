Učitelé se mi smáli, když jsem řekl, že budu jezdcem F1, vzpomíná končící Magnussen

„Už když jsem byl malé dítě, byla formule 1 mým životem,“ uvedl Magnussen na sociálních sítích. „Když jsem svým učitelům ve škole řekl, že budu jezdcem F1, smáli se mi.“

„Já jsem ale prostě věděl, že to dokážu. Byl jsem jen naivní malé dítě bez představy o skutečných výzvách, které musím překonat, abych to zvládl. Jen jsem věděl, že to zvládnu. Ale na světě neexistuje způsob, jak bych to zvládl bez podpory, kterou jsem měl od své rodiny a zejména rodičů.“

Kevin Magnussen ve F1 (2014-2020) Pódia: 1

Starty: 119

Body: 158

Kol v závodech: 6 364

Nejrychlejší kola: 2

Nejlepší pozice na startu: 4 (2krát)

„Když jsem mluvil o tom, jak budu v budoucnu jezdcem F1, cítil jsem, že skutečně věří, že to zvládnu, i když neexistoval způsob, jak by se dostali k tomu, aby měli potřebné peníze.“

„Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem potkal lidi, kteří mě dokázali podpořit v uskutečnění mého snu, a já jim budu navždy vděčný. Nyní se těším na další kapitolu svého života, která bude neuvěřitelně vzrušující. Děkuji vám všem za vaši úžasnou podporu v průběhu let. Doufám, že vás budu i nadále moci bavit tím, co budu dělat. Nyní je čas vrátit se do Dánska a oslavit Vánoce se svou nejbližší rodinou. Zůstaňte v bezpečí a všem děkuji.“