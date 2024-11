U Williamsu mají prostě dobrou kávu aneb aktuální spekulace o jezdeckých sestavách

Startovní rošt v letošním prvním závodě byl stejný jako v loňském posledním závodě. Příští rok se ale výrazně promění. McLaren a Aston Martin jsou jediné dva týmy, u kterých víme, že zůstanou oba jezdci.

Volná místa jsou teoreticky dvě. Jedno jisté je u Sauberu. Tým už před delší dobou potvrdil Nica Hülkenberga, druhé jméno se máme dozvědět v průběhu tohoto měsíce.

U Red Bullu je situace složitější. Liam Lawson má smlouvu jen do konce roku. Stále více se ale očekává, že formální prodloužení jeho smlouvy nebude jediným oznámením Red Bullu.

Jezdecké sestavy Red Bullu by totiž mohl opustit Sergio Pérez. V takovém případě by Red Bull potřeboval posilu.

Ve F2 má Isacka Hadjara. Vloni skončil u Hitechu na 14. místě, letos je druhý a na lídra šampionátu Gabriela Bortoleta ztrácí jen 4,5 bodu. F2 čekají ještě dva závodní víkendy – v Kataru a v Abú Dhabí.

Šampionát Formule 2 Gabriel Bortoleto: 169,5 bodu Isack Hadjar: - 4,5 Zane Maloney: -34,5 Paul Aron: -36,5 Jack Crawford: -53,5 Andrea Kimi Antonelli: -56,5

Je velmi pravděpodobné, že Hadjar u Red Bullu zůstane. Otázkou je, zda bude pracovat na simulátoru a občas ho uvidíme se sluchátky v garáži týmu, nebo usedne do závodní sedačky.

Podle Helmuta Marka je Hadjar na vstup do F1 připraven. „Ano, naprosto. Byl rychlejší než Franco Colapinto ve všech juniorských kategoriích,“ řekl Marko pro Kleine Zeitung.

V souvislosti s novou posilou Red Bullu se ale stále více mluví právě o Colapintovi. Argentinský jezdec sice v juniorských sériích opravdu nepatřil mezi největší hvězdy, ale ve F1 se mu od prvního dne daří. Kromě toho vzbudil velkou pozornost médií, fanoušků a také sponzorů.

V pátek v São Paulu byl Christian Horner spatřen na odchodu ze zázemí Williamsu. James Vowles to vysvětloval tím, že mají nového sponzora v oblasti kávy a Horner přišel ochutnat. Williams před pár dny skutečně potvrdil rozšíření partnerství s Gulf Oil International. Od příštího roku se na vozech objeví i logo jejich kávy Reviva, která bude „oficiálním kávovým partnerem týmu“.

Jack Plooij ze Ziggo Sport tento týden napsal, že Red Bull nabízí Williamsu za Colapinta 20 milionů dolarů.

Red Bull Argentina pak uveřejnil na sociální síti X příspěvek, který sice obsahuje stejný počet slov, jako letos získal Valtteri Bottas bodů, ale má už 2,9 milionu zobrazení.

Očekává se, že by Colapinto mohl zamířit do Racing Bulls a Liam Lawson by pak nahradil Sergia Péreze u Red Bullu.

Red Bull má navíc výhodu dvou týmů, takže pokud by Lawson u Red Bullu nepodával potřebné výkony, a Colapinto u Racing Bulls ano, mohlo by dojít k výměně.

Podle bývalého závodního jezdce a dnes zkušeného argentinského novináře Rubéna Daraye ale Colapinto zamíří rovnou do Red Bullu a stane se týmovým kolegou Maxe Versappena. Daray a web A todo Motor už dříve pravdivě avizovali, že Colapinto nahradí Sargeanta. Jestli mají pravdu také tentokrát, uvidíme, ale zatím jde jen o spekulaci.

Red Bull ale nikdy neměl problém dělat odvážná rozhodnutí.

Sauber aka Audi

U Sauberu je seznam kandidátů už delší dobu poměrně jasný. Jen občas na něj přibude nové jméno.

Zůstat by mohl Valtteri Bottas. Kromě něj je na seznamu zmíněný Gabriel Bortoleto. Mattia Binotto také dříve uvedl, že ve hře je rovněž Mick Schumacher, ale je otázkou, zda se Binotto nechtěl jen dostat do titulků.

Ve hře by potenciálně mohl být samozřejmě také Colapinto a v posledních dnech se dokonce spekuluje o Kevinu Magnussenovi – což by bylo paradoxní, protože by se u Sauberu potkala celá současná sestava Haasu.

Podle Auto Motor und Sport (AMuS) je ale už rozhodnuto. Vedle Hülkenberga bude příští rok jezdit Gabriel Bortoleto. Tým to má potvrdit brzy.

Bortoleto je rezervním jezdcem McLarenu. „Při tomto úspěchu je normální, že se o Gabriela zajímají i další týmy formule 1. Je to pro nás velmi důležité. McLaren nebude Gabrielovi stát v cestě, pokud bude mít příležitost jezdit ve formuli 1,“ uvedl Andrea Stella pro AMuS.

Bortoleto je v Brazílii přítomen – aby také ne, když se v São Paulu narodil. Auto Motor und Sport spekuluje, že Sauber jeho příchod neoznámil tento víkend, aby ho nedostal pod tlak od novinářů...

Startovní rošt 2025

Tučně potvrzení jezdci (pozn. Pérez má stále platnou smlouvu)