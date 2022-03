U Williamsu jsou s Albonem spokojeni. Předčil moje očekávání, říká Capito

Albon se po roce stráveném v DTM vrací do závodní sedačky formule 1. Poté, co po sezóně 2020 ztratil místo u Red Bullu, byl vloni rezervním jezdcem týmu z Milton Keynes.

A ačkoliv byl dosud členem juniorského programu Red Bullu, vybral si jej pro letošní sezónu tým Williams jako náhradu za George Russella, který po třech letech odchází do Mercedesu.

Při testech v Barceloně sice nepatřil Albon k nejrychlejším, obsadil ale čtvrté místo v počtu ujetých kol. Na Katalánském okruhu jich odjel 207.

„Poskytuje velmi dobré informace a je velmi dobrý v hodnocení vozu. Je uvolněný, má dobrý cit pro vůz a pracuje dobře s inženýry a s týmem,“ vyzdvihuje Capito pro Motorsport-Total.

„Myslím, že je v něm ta správná rovnováha, když je na jednu stranu milým klukem, ale v autě nachází tu potřebnou agresivitu. Je to bojovník. Čekal jsem, že do týmu opravdu dobře zapadne, on ale dokonce předčil moje očekávání.“

Dá se očekávat, že u Williamsu nebude Albon pod takovým tlakem jako když byl týmovým kolegou Maxe Verstappena u Red Bullu.

„Je úplně stejný jako v médiích, skvělý chlap,“ říká naopak na adresu svého nového šéfa Albon.

„Dorilton (investiční skupina, která vlastní tým Williams, pozn. redakce) také nově investoval. Jsou to také velmi, velmi motivovaní a pozitivní lidé. To je skvělá kombinace. Mám pocit, že máme recept na skvělou sezónu a výbornou budoucnost ve Williamsu.“

Albon také z pohledu Williamsu kladně hodnotí první týden testů. Nový vůz FW44 podle něj nabízí „dobrý základ pro zbytek sezóny“.

„Není tu nic, co by vyčnívalo, což je vždy dobré znamení. Zároveň jsou pro mě nová pravidla dobrá, protože i všichni ostatní začínají od nuly,“ říká.

Albon chce letos využít zkušeností, které získal vloni u Red Bullu prací v pozadí.

„Měl jsem rok, abych vyzrál. Byl to krátký rok, ale měl jsem příležitost zeptat se sám sebe a zjistit, co mohu udělat lépe. Naučil jsem se zvládat věci trochu více po svém. A tak k tomu chci letos přistupovat.“