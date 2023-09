U Verstappena si cením toho, že ho úspěch vůbec nezměnil, říká Ricciardo

Daniel Ricciardo prohlásil, že na Maxi Verstappenovi obdivuje to, že se jako člověk nezměnil ani poté, co se stal vícenásobným mistrem světa.

Daniel Ricciardo, který se letos vrátil do F1 po půlroční přestávce poté, co v týmu AlphaTauri vystřídal Nycka de Vriese, promluvil o svém bývalém kolegovi Maxi Verstappenovi a jeho osobnostních rysech.

Australan se nechal slyšet, že na dnes již dvojnásobném světovém šampionovi obdivuje to, že se jako člověk navzdory velkým úspěchům nezměnil.

„S Maxem jsem byl několik let týmovým kolegou a vždycky jsme se spolu dobře bavili,“ uvedl Ricciardo v podcastu Red Bullu Talking Bull.

„V posledních letech to pak platí ještě víc. Obdivuji Maxe pro jeho přístup k závodění, ale i za to, že po úspěších, které zaznamenal zejména v posledních letech, je stále stejný. Osobnost, myšlení, prostě cokoliv, jako by ho úspěch nijak neovlivnil,“ všiml si Ricciardo, který po boku Verstappena závodil v letech 2016 až 2018.

„To se snadněji řekne, než udělá, a rozhodně si myslím, že na této úrovni je to obdivuhodné,“ dodal současný pilot AlphaTauri na adresu Nizozemce.