U Red Bullu je i nadále veselo. Vyšetřován je nyní Helmut Marko

Christiana Hornera před více než týdnem interní vyšetřování očistilo. Před týdnem během GP Bahrajnu ale rozbouřil vody Jos Verstappen, který ho vyzval, aby skončil.

Situace ale pokračuje další kapitolou. Podle Motorsport.com je nyní vyšetřován Helmut Marko.

Poradce Red Bullu má být vyšetřován v souvislosti s různými úniky informací do médií. Konkrétně má jít o období od začátku února, kdy vyšlo najevo, že Red Bull vyšetřuje Hornera.

Vyšetřování stále probíhá a zatím nebylo rozhodnuto, zda Marko vůbec porušil týmový protokol.

Pokud však bude shledán vinným ze zveřejnění důvěrných informací médiím, mohl by čelit disciplinárnímu řízení.

Marko uvedl pro ORF, že existuje možnost, že by mohl na příštím závodě v Austrálii chybět. Red Bull odmítl situaci komentovat.

„Jak bych to řekl... je těžké to posoudit. Ale řekněme to takhle – nakonec je na mně, abych se rozhodl, co udělám,“ řekl Marko.

Na otázku, zda by mohl být suspendován, odpověděl: „Teoretická možnost je tu vždy, ať už to chcete, nebo ne.“

„Podle mě je to složitá otázka. Znovu opakuji, že chceme mít v týmu klid. Tento šampionát bude dost náročný, bude se konat 24 závodů a my se na to musíme soustředit.“

Spekuluje se, že Max Verstappen má ve smlouvě klauzuli, která mu umožní odejít, pokud Marko skončí.

„Max je určitě nejsilnějším aktivem, které tým má,“ řekl Marko. „V současné době neexistuje rychlejší jezdec, a pokud bychom o něj přišli, byla by to neuvěřitelná ztráta. Jde zde také neuvěřitelné množství mechaniků, včetně inženýrů, kteří pro Maxe neuvěřitelně tvrdě pracují. Myslím, že je zcela logické a jasné, že Max je nejdůležitější součástí týmu.“