U Racing Pointu jsou spokojeni a věří v body

Tým Racing Point se při návrhu letošního vozu RP20 velmi inspiroval loňským monopostem Mercedesu. Nebylo proto velkým překvapením, že se už ve volných trénincích na Red Bull Ringu Sergio Pérez a Lance Stroll pohybovali vysoko v pořadí.

Svou rychlost potvrdili i v kvalifikaci, kde Pérez obsadil šesté místo, když porazil i oba piloty Ferrari. Mexičan zajel na tisícinu shodný čas jako pátý Alex Albon, za pilotem Red Bullu ale odstartuje proto, že svůj čas zajel později.

„S šestým místem na roštu jsem spokojen. Dotáhl jsem Albona na pátém místě, ale on bohužel zajel svůj čas přede mnou! Tým předvedl dobrý výkon,“ řekl Pérez.

„Pro zítřek si věřím, protože naše závodní rychlost by měla být dobrá a budeme ve skupině bojující o body. První kolo je tu vždy zrádné, ale když se nám podaří vyhnout se problémům, myslím, že v prvních zatáčkách můžeme získat nějaké pozice.“

Střed pole je skutečně vyrovnaný, říká Stroll

Lance Stroll obsadil v kvalifikaci deváté místo, když, stejně jako desátý Daniel Ricciardo, vsadil pouze na jedno rychlé kolo. Kanaďan zaostal o necelé dvě desetiny za svým týmovým kolegou Pérezem.

„Pro tým to byla pozitivní kvalifikace a mít oba vozy v Q3 je skvělý způsob, jak začít sezónu. Moje kolo v Q3 bylo čisté a byl to dobrý pokus, vždy je ale prostor pro zlepšení. Je to tady mezi vozy skutečně vyrovnané, pár desetin proto může udělat velký rozdíl a může vás to stát i pět nebo šest pozic,“ řekl Stroll.

„To je to, co fanoušci doma chtějí vidět, stejně jako jezdci. Jsme v dobré pozici, abychom zítra získali body, bude to vzrušující závod.“

Foto: Getty Images