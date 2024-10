U Mercedesu zvažují vstup mezi hypervozy

Německý gigant by se v blízké době mohl stát další automobilkou, která s novým závodním speciálem zamíří do nejvyšší třídy sportovních vozů.

Podle zdrojů webu dailysportscar.com jsou zástupci Mercedesu v pokročilé fázi jednání o možnosti vstupu do nejvyšší třídy hypervozů v šampionátech WEC a IMSA, což by „stříbrným šípům“ samozřejmě otevřelo též cestu ke startu v Le Mans.

Mercedes už má být v kontaktu s vedením šampionátů, ale také s možnými technickými partnery pro nový projekt. Německá automobilka by se s největší pravděpodobností vydala cestou stavby prototypu LMDh, se kterým může startovat ve WEC mezi hypervozy, zároveň je levnější alternativou ke speciálům postaveným podle regulí Le Mans Hypercar. Mercedes by od dodavatele zakoupil standardizované šasi, do kterého by implementoval vlastní spalovací motor a standardizovaný hybridní systém.

Zprávy o úvahách Mercedesu přicházejí krátce poté, co Hyundai potvrdil stavbu vlastního prototypu LMDh pro WEC i IMSA. Živé spekulace se točí také kolem McLarenu, který by mohl postavit vlastní vůz LMDh nejdříve pro sezonu 2027. Otazníky pak stále visí nad Hondou, jejíž prototypy LMDh závodí pod značkou Acura v zámořské sérii IMSA. Rozšíření programu i do WEC (a tím pádem do Le Mans) je podle všeho stále ve hře.

Pokud Mercedes skutečně vstoupí mezi hypervozy se speciálem LMDh, vrátí se německá automobilka mezi prototypy poprvé od roku 1999.