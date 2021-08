U Mercedesu očekávají v nadcházejících závodech další dramatické Q3

Lewis Hamilton z Mercedesu byl po prvních pokusech v Q3 na první pozici. Pro poslední pokusy vyjel na trať před svými soupeři z Red Bullu Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem.

Pomalou jízdou ale zapříčinil to, že Hamilton s týmovým kolegou Valtterim Bottasem a s Verstappenem do měřeného pokusu ještě před vypršením času najet stihli, ale za nimi jedoucí Pérez už nikoliv.

Red Bull následně obvinil Mercedes z úmyslného zdržování jeho pilotů, podle hlavního traťového inženýra Mercedesu Andrewa Shovlina se ale jeho jezdci jen snažili co nejlépe připravit pneumatiky pro následující měřený pokus.

„Ve skutečnosti jsme je neřídili, zahřívací kolo jeli sami. Na konci kola se všichni snaží získat sedm sekund čistého vzduchu, proto všichni zpomalují,“ řekl Shovlin pro RacingNews365 o přístupu jezdců Mercedesu v maďarské kvalifikaci.

„Na střední sadě pneumatik jsme se trápili. Valtteri musel na nich jet dva pokusy a myslím, že jel příliš pomalu a nemohl do nich dostat teplotu, navíc měl opravdu špatnou přilnavost. Když pak přezujete na měkké, trochu se vytratí vaše tempo. Nebylo to ale o ničem jiném, než že se snažili dostat pneumatiky do správného okna a zajistit si před sebou volnou trať.“

Podobnou situaci Shovlin očekává také v nadcházejících závodech ve Spa-Francorchamps a v Monze. Na rychlých tratích s dlouhými rovinkami bude důležitá pozice na trati, kde výhodu budou mít jezdci vzadu, kterým budou jejich soupeři vpředu rozrážet vzduch.

„Na konci to pro všechny (v kvalifikaci v Maďarsku) bylo velmi těsné, ale je to součást hry. Nikdo nechce být první auto vpředu. Uvidíte to mnohem, mnohem více, až pojedeme do Spa a na Monzu, kde budou všichni čekat, až to ostatní rozjedou. Když pak budete na konci, můžete být sevření.“