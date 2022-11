U Mercedesu očekávají pro Brazílii horší formu a rychlé Ferrari

V Mexiku byl Mercedes jediným reálným konkurentem pro Red Bull, nicméně to už v Brazílii platit nebude. Myslí si to hlavní stratég „stříbrných šípů“ James Vowles, který zároveň očekává zlepšení u Ferrari.

Ferrari se ve vysoké nadmořské výšce okruhu v Mexico City soustředilo především na spolehlivost a v závodě dalece zaostávalo za monoposty Mercedes a Red Bull na prvních čtyřech pozicích.

V Brazílii by však měla panovat jiná situace. Vowles upozorňuje na fakt, že nižší úroveň přítlaku monopostů Mercedes W13 už na Interlagosu nebude představovat takovou výhodu. A to i přes implementaci balíčku vylepšení pro GP USA, který následně v Mexiku zkompletovalo nové přední křídlo.

„Řekl bych, že nyní se současně projeví několik faktorů. Do Austinu jsme přivezli vylepšení, která nás posunula vpřed, což bylo ještě evidentnější v Mexiku,“ rozpovídal se Vowles pro oficiální kanály Mercedesu.

„Také platí, že jsme v porovnání s ostatními velmi dobří v nastavení pro maximální úroveň přítlaku, což se ukázalo v Zandvoortu, v Budapešti a platilo to i v Mexiku.“

„V Mexiku každý maximálně využíval oblast zadního křídla tak, aby získal co nejvyšší úroveň přítlaku. V Austinu byl závod hodně ovlivněný větrem, takže se naše vylepšení maximálně projevila spíše až v Mexiku. Měli jsme dobře vyvážené a správně fungující auto.“

„Jak to ale bude vypadat v dalších dvou závodech, to je v tuto chvíli těžké říct. V Mexiku se Ferrari propadlo, ale předpokládám, že to už teď platit nebude.“

„Myslím si, že teď se to bude lišit z okruhu na okruh. Ferrari už nebude tak daleko vzadu za námi, jako bylo v Mexiku. V Brazílii i v Abú Zabí budou mnohem rychlejší a bude to velmi těsný souboj mezi nimi a naším týmem.“