12:53 | U Mercedesu už jsou dva pozitivní případy + 4 další lidé z karantény.

20:02 | Místo pro cvičné starty je tentokrát v poznámkách ředitele závodu velmi dobře vyznačeno. | Místo pro cvičné starty je tentokrát v poznámkách ředitele závodu velmi dobře vyznačeno. odkaz

15:07 | Jeden ze zaměstnanců Mercedesu měl pozitivní test na koronavirus.

14:13 | Callum Ilott podle Steinera není na seznamu Haasu... zatím. Výsledek tréninku na to mít vliv nebude. „Není na seznamu, protože je jezdcem Ferrari,“ vysvětlil Steiner. „Nevím, co s ním budou dělat, co pro něj plánují a tak dále. V tuto chvíli tedy není na seznamu.“