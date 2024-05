U Mercedesu jsou po monacké kvalifikaci spokojeni

Russell letos posedmé porazil v kvalifikaci svého zkušenějšího týmového kolegu a dostal se do třetí řady.

„Dnes to byl dobrý výsledek. Jsou to jen dvě setiny od třetího místa, takže je to samozřejmě frustrující, když jsou rozdíly tak malé, hlavní ale je, že se zlepšujeme,“ řekl Russell.

„Celkově jsem spokojen, protože jsme dnes mohli být třetí, ale hlavně se zlepšujeme a snad je tohle zlom, jelikož naše auto tady nikdy nebylo silné.“

Hamilton si pochvaluje vylepšení Mercedesu

Už od pátečních tréninků se rychle jeví také Hamilton. Sedminásobný mistr světa vyhrál první trénink, v tom druhém nestačil jen na Verstappena a v sobotu dopoledne byl třetí.

„Auto je tento víkend od začátku skvělé a během pátku a dnes ráno jsme byli konkurenceschopní. Všude jsem jel na limitu a kvalifikační kola byla dobrá,“ pochvaluje si Hamilton.

„Ale vždy, když jdu do kvalifikace, mám problém se zlepšovat a mám pocit, že v porovnání s vozy kolem mě ztrácím výkonnost.

„Rozdíl mezi našimi vozy (Russella a Hamiltona) byl v rychlých zatáčkách, jelikož George jede tento víkend s novým předním křídlem, je ale skvělé, že tým přivezl vylepšení na minulý závod a také na tento. Jsme mnohem blíže čelu a auto je tady v Monaku mnohem lepší, než bylo v minulých letech.“