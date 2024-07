U McLarenu začali britský víkend nejrychlejším časem v obou trénincích

Brit dokázal hranici nejrychlejšího času odpolední srazit téměř o sekundu, v obou případech zajel čas na měkké sadě.

„Dobrý vstup do víkendu. Ráno jsem se necítil tak dobře, během tréninků jsme ale provedli nějaké změny a bylo to mnohem lepší, což je tady důležité, jelikož je tu kladen důraz na přední část vozu a jsou tu rychlé zatáčky,“ řekl Norris pro Sky F1.

„Náročné, ale jsem spokojen. Myslím, že jsme dosáhli dobrého zlepšení. Myslím, že je to celkem vyrovnané s Mercedesem. Oni ale nevyladili motor a nepředvedli toho tolik v poslední jízdě. Jsme v dobré pozici, ale budeme ještě muset v autě najít nějakou rychlost.“

Piastriho zastavil technický problém

Pro Piastriho skončily jízdy v prvním tréninku asi o sedm minut dříve, když na trati zpomalil a velmi pomalu dojel do boxů. Do druhého tréninku však vyjel hned na začátku a na jeho konci obsadil se ztrátou 331 tisícin na Norrise druhé místo.

„Ano, rozhodně (solidní start). Bylo zajímavé sledovat, co dělají ostatní týmy. Když si po zbytek víkendu dokážeme udržet ten náskok, bylo by to dobré, nejsem si ale jistý, že se nám to podaří,“ řekl pro Sky Piastri.

„Myslím, že to byly dobré tréninky, auto se chovalo velmi slušně. Já jen musím vyladit pár věcí, ale celkově dobrý pátek.“