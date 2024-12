U McLarenu vládne po pátku spokojenost

Brit v prvním tréninku nestačil jen na Charlese Leclerca z Ferrari, konkrétně o 221 tisícin sekundy. V podvečerním tréninku už vévodil výsledkům a o 234 tisícin porazil týmového kolegu Piastriho. Třetímu Nicu Hülkenbergovi nadělil téměř půl sekundy.

„Ano, byl to dobrý den. Auto se celý den chovalo dobře, navázali jsme na naši rychlost z Kataru a vypadá to dobře. Myslím, že máme pár věcí ke zlepšení při malém i velkém množství paliva, v tomto případě spíše při plné nádrži,“ řekl Norris.

„Celkově to vypadá zřejmě lépe, než skutečně je. Nemyslím si, že ostatní vyladili výkon motoru, takže teď to může vypadat skvěle, ale zítra to bude těžký boj. Není to nic velkého (co je potřeba zlepšit), jsou to drobnosti. Je to o snaze najít rovnováhu mezi tím jet rychleji, ale šetřit pneumatiky, hlavně při delších jízdách.“

Spokojen je i Piastri

Piastri se více méně ztotožnil s názorem Norrise. Se svým výkonem ve druhém tréninku je Australan spokojen. Také McLaren pro první volný trénink dal příležitost juniorovi, Piastriho sedačku obsadil Japonec Rjo Hirakawa.

„Myslím, že je to celkem pozitivní,“ řekl Piastri o pocitu z vozu. „Já samozřejmě odjel jen druhý trénink, hned jsem byl ale velmi spokojen s autem, máme radost také z naší rychlosti.

„Snad si to udržíme do zítřka. Myslím, že ostatní ještě zrychlí, pokud si ale dokážeme udržet tento náskok, budeme velmi spokojeni.“